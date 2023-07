DUE IN PIÙ

Tre gol, la curiosità di vedere i primi tocchi di Arthur e un gol di Kokorin a chiudere il conto nel 3-0 sul Catanzaro in amichevole. La penultima domenica di un luglio infuocato va in archivio con il tris dei viola completato dai gol di Ikonè e Mandragora, nella giornata in cui Jovic resta a riposo e Parisi e Sabiri compongono la catena mancina del primo minuto. Esperimenti tutti ancora da verificare alla luce delle prossime mosse sul mercato, ma pur sempre prime indicazioni di una Fiorentina che verrà.

Intanto da oggi Italiano passerà all’inserimento nel gruppo di lavoro di altri due tasselli importanti, seppure uno dei due sia destinato a ripartire. Con il rientro di Amrabat e Nico Gonzalez la rosa a disposizione del tecnico sembra quasi al completo, seppure la partenza di Igor lasci un vuoto in difesa da colmare individuandone il sostituto. Se da un lato la società lavorerà per chiarire un futuro di Amrabat tutto ancora da scrivere (almeno in termini di offerte reali fino ad ora non pervenute dall'Inghilterra o dalla Spagna) per l’allenatore saranno giorni di prove e allenamenti altrettanto importanti per riportare soprattutto l'argentino nelle migliori condizioni.

Giorni di mercato che dopo la doppia partenza Igor-Terzic riporta la Fiorentina alla finestra per più di un ruolo, in difesa come già detto con l’ultima idea Murillo che arriva dal Corinthians in Brasile e con Sutalo che resta sullo sfondo, in porta alla ricerca di profili di spessore e sempre in attacco dove su Nzola l’attenzione resta alta seppure i viola non sembrano avere troppa fretta. Il gioco d’incastri offensivo potrebbe anche slittare alle settimane d’agosto, quando la Fiorentina avrà chiaro anche l’eventuale percorso europeo che Italiano e i suoi si augurano di conoscere nei prossimi giorni.