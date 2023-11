DUBBIO BREKALO/IKONÈ, BELTRAN DAVANTI, CONFERMA MILENKOVIC?

FirenzeViola.it

Senza la curva Fiesole, e con un carico emotivo lontano anni luce dall’atmosfera di una sfida calcistica, se non della Sfida per eccellenza. Il Franchi stasera propone una classica del calibro di Fiorentina-Juventus ma per Firenze e molte zone limitrofe anche quelle di oggi restano ore difficili. Anche per questo lo scenario sarà diverso da quanto atteso, senza coreografia e senza la parte calda del tifo, ma pur sempre con tre punti in ballo.

Per l’occasione Italiano potrebbe cambiare poco rispetto alla gara dell’Olimpico con due ballottaggi importanti e molte conferme. Dietro per esempio Milenkovic potrebbe esser comunque confermato nonostante l’errore di lunedì sera, accanto a Quarta e in una difesa che avrà in Parisi e Biraghi i terzini rispettivamente a destra e sinistra. Con Duncan e Arthur in regia sono Brekalo e Ikonè a giocarsi una maglia con il croato favorito a sinistra e con Bonaventura e Nico a completare il trio a ridosso di Beltran (favorito su Nzola).

Nella Juve Allegri pensa invece a entrambi gli ex, con Chiesa davanti a tutti per affiancare Vlahovic favorito su Kean e Milik. Bianconeri con un 352 dove Gatti, Bremer e Rugani saranno i tre davanti a Szczęsny mentre con Cambiaso a destra e Kostic a sinistra la linea mediana è composta da McKennie, Locatelli e Rabiot

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4231): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Beltran

JUVENTUS (352): Szczęsny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic