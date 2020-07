DUBBI SUL FUTURO

Il momento che sta vivendo Dusan Vlahovic non è sicuramente dei migliori. L'attaccante serbo della Fiorentina non trova la via del gol dalla partita contro la Sampdoria, datata 16 febbraio 2020. Tra prestazioni non del tutto convincenti, come anche quella contro il Torino nei minuti finali, e tra rapporti non ottimali della nuova proprietà viola con il procuratore Ramadani, il futuro del classe 2000 sembra ancora del tutto da scrivere.

Le ottime gare di Patrick Cutrone e di Christian Kouamé sicuramente non aiutano l'ex Partizan Belgrado ad uscire da questa sorta di limbo. Vlahovic in queste ultime gare ha anche mostrato un po' di indolenza e questo non è piaciuto né a mister Beppe Iachini e né alla dirigenza della Fiorentina. Adesso il direttore sportivo, Daniele Pradè, e il direttore generale, Joe Barone, starebbe pensando addirittura ad un eventuale prestito del ragazzo per mandarlo a fare le ossa.

Un anno fa tutto questo poteva sembra paradossale anche perché Dusan Vlahovic doveva essere l'attaccante di riferimento della nuova Fiorentina di Rocco Commisso, con una punta più anziana e più esperta da mettergli a fianco per farlo crescere. Staremo a vedere se in queste ultime quattro giornate il serbo riuscire a cambiare l'idea su se stesso o se un prestito in Italia o all'estero potrebbe essere davvero la soluzione migliore per ritrovare il migliore Vlahovic.