DUBBI DIETRO E DAVANTI, QUARTA E RANIERI IN BALLO

Vincenzo Italiano e Cristiano Biraghi non guardano più di tanto la Coppa Italia piazzata in mezzo a loro, tanto meno la toccano ed è assolutamente giusto così. I volti dei due protagonisti della conferenza di vigilia hanno i volti concentrati, persino tesi, e solo i riferimenti alla visita in Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella regala qualche momento di emozione.

Il resto degli argomenti non può che riguardare un’attualità in casa viola che sta letteralmente elettrizzando un popolo intero, oggi rappresentato dai 25.000 che arriveranno all’Olimpico per la prima di due finali stagionali, ed è anche inevitabile che il tecnico viola non si voglia sbilanciare sulla formazione. Dubbi a parte i ballottaggi sono destinati a resistere almeno fino al pomeriggio, sia in difesa che in attacco.

Se in attacco il dubbio riguarda il terzo elemento alle spalle della punta, o anche solo il posizionamento di Gonzalez se a destra o a sinistra, è in mezzo alla difesa che Quarta pare il favorito per affiancare Milenkovic mentre con Dodò e Biraghi sulle corsie esterne Mandragora e Amrabat avranno il compito di alzare la diga a centrocampo. Anche perchè Inzaghi dovrà sì fare a meno di Mkhitaryan ma ha comunque Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre davanti Lautaro e Dzeko restano favoriti su Correa e Lukaku. In difesa poi Darmian e Bastoni ai lati di Acerbi con Dumfries e Di Marco esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral

INTER (3-5-2-): Handanovic, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Di Marco, Dzeko, Lautaro