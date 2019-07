DT PESCARA A FV, SOTTIL? PER NOI OK, DIPENDE SOLO DAI VIOLA

Tra i giocatori considerati esuberi di questa Fiorentina c'è anche Riccardo Sottil il quale, reduce da una (mezza) stagione in prestito al Pescara, potrebbe far ritorno in Abruzzo. Per saperne di più, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il direttore dell'area tecnica dei biancazzurri, Giorgio Repetto.

Direttore, come sta andando la trattativa?

"Al momento, per quanto ci riguarda, non c'è niente sul fronte Sottil".

Però vi piacerebbe un suo ritorno?

"Sì ci piacerebbe e lo riprenderemmo molto volentieri, ma bisogna vedere cosa vuol fare la Fiorentina".

Si aspetta eventuali sviluppi in tal senso?

"Noi come Pescara non sappiamo nulla: se i viola decideranno di non privarsene allora non potremo fare niente. Se invece poi Pradè avesse intenzione di cederlo noi ci saremmo eccome".