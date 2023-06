FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi è andato in scena il Media Day, di fatto una preparazione in vista della finale di Conference League del 7 giugno. In seguito alla mattinata di interviste, si è tenuta la conferenza stampa di Vincenzo Italiano in occasione della quale il mister ha avuto modo di rispondere anche alle voci relative al suo futuro, rimandanto il tutto a dopo il termine effettivo della stagione: "Penso solo al bene della Fiorentina. La concentrazione è totale per quello che dobbiamo fare in queste due partite, che per noi contano tanto".

Il riferimento è alle indiscrezioni di mercato secondo le quali l'attuale allenatore della Fiorentina sarebbe entrato nelle grazie di diversi club, tra cui il Napoli - ai titoli di coda con Luciano Spalletti - e il Tottenham. Un dribbling secco da parte del tecnico siciliano che, sollecitato sul prestigio delle squadre alle quali è stato accostato, si è così espresso: "Non è né uno stimolo né un orgoglio. L'unica concentrazione che ho è quella di andare a giocare queste ultime due partite per me, la mia squadra, la mia società e la mia tifoseria".

È evidente che le ambizioni della società viola e del coach medesimo dipendano pure dall'esito del match di Praga, che garantirebbe un determinato introito economico (superiore a quello che avrebbe assicurato il trionfo in finale di Coppa Italia), una crescita in fatto di appeal e di ranking Uefa, nonché l'accesso all'Europa League, vale a dire uno step in più anche in ambito internazionale. Tutto rimandato alla settiamana post Praga, insomma, e poi via al nuovo corso della Fiorentina del quale vedremo se farà parte Italiano.