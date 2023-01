DR MANZUOLI (EX ACF) A FV: "QUARTA IN CAMPO TRA 7/10 GIORNI, CABRAL OUT ALMENO UN MESE. SOTTIL..."

Per parlare degli ultimi infortuni in casa Fiorentina, la redazione di Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva Marcello Manzuoli, ex medico dei Viola.

Dopo la botta subita ieri contro la Sampdoria, quali sono secondo lei i tempi di recupero per Quarta?

"L'importante è che non ci sono state lesioni, il recupero dovrebbe essere breve, è difficile già parlare di tempistiche ma può darsi che sia disponibile in 7/10 giorni, si è trattato solo di una sollecitazione meccanica".

Invece riguardo alla lesione del bicipite femorale di Cabral?

"Questo invece è un infortunio già più importante, ci vorrà almeno un mese prima di rivederlo in campo".

Su Sottil?

"Quando si parla di interventi chirurgici ogni storia è a se', io calcolo circa un paio di mesi di stop da quando è stato operato per ernia discale, quindi dovrebbe essere recuperato già a inizio febbraio".