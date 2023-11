DOPPIO RECUPERO

L’emergenza è destinata a rientrare, di pari passo con gli adattamenti conseguenti alla duplice defezione di Dodò prima e Kayode poi. Il ritorno in gruppo di quest'ultimo è tra le note positive di una sosta in cui speranze e attese chiamano in causa gli attaccanti, ma nella quale registrare anche una fase difensiva tornata incerta nell’ultima vittoriosa uscita.

Occasioni e disattenzioni del match con il Bologna sono lì a ricordare come anche davanti a Terracciano qualcosa non abbia funzionato al meglio, che si trattasse di un Milenkovic in affanno o di un Quarta troppo indisciplinato, e in tal senso andrà anche sottolineato l’apporto di un portiere che in questa prima parte di stagione ha risposto adeguatamente a più di una perplessità.

Così mentre dalle prime voci del mercato la sorpresa potrebbe essere rappresentata dall’interesse della Roma per Milenkovic, per la ripresa del campionato Italiano può sperare di recuperare il terzino destro e in contemporanea la concorrenza tra Parisi e Biraghi sull’altra corsia, ritorno alle origini soprattutto per il primo parso in qualche modo in difficoltà nel doversi reinventare sulla destra.