Una domenica libera, la prima dalla ripresa della preparazione e all’indomani della primissima amichevole in famiglia, per poi riprendere il cammino estivo verso i primi impegni ufficiali. Il doppio binario della Fiorentina riprende in avvio di una settimana in cui il primo augurio è rivolto ai tempi necessari per l’apertura al pubblico del Viola Park. Se l’amichevole con il Parma di giovedì sembra ad oggi scenario complesso, per l’arrivo del Catanzaro in programma domenica prossima le speranze paiono più legittime.

Di certo mentre Italiano intensificherà il lavoro sul campo la società è chiamata a prendere decisioni, anche forti, come sarebbero quelle legate a un assalto definitivo per l’attaccante della Salernitana Dià, oppure ad approfondire gli ulteriori dettagli della trattativa per Arthur. Il brasiliano della Juve rappresenta un’idea che ha preso corpo ora dopo ora, con tanto di contatto già avvenuto con il tecnico a favore di una convergenza di indirizzi che rende la chiusura tutt’altro che lontana.

Per un arrivo del genere vien da pensare che sarà necessario schiarire anche il futuro di Amrabat, adesso tornato a tinte inglesi viste le sirene di Manchester sponda United ma pure di Liverpool, mentre sempre la Premier pare esser il prossimo approdo di Igor finito nel mirino del Brighton di De Zerbi. Addii preannunciati cui seguiranno altrettante sostituzioni, come par di vedere già a centrocampo con un arrivo, quello di Arthur, che si fa concreto con il passare delle ore.