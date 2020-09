DOPPIETTA PER KOUAME E IL SOLITO RIBERY: I GIUDIZI

TERRACCIANO – Non è banale la parata a metà primo tempo sul tiro da fuori di Cruciani e anche in apertura di ripresa si fa trovare pronto.

Dal 26'st GHIDOTTI – N.g.

CACERES – Dirottato sul centro destra della difesa a tre si fa vedere anche in proiezione offensiva come in passato gli è già capitato

Da 33'st ILLANES – N.g.

PEZZELLA – Comincia a scaldare i motori sui corner centrando il palo dopo appena cinque minuti.

IGOR – Più che un'amichevole un allenamento visto che il valore degli avversari non gli crea particolari problemi

Dal 10'st CECCHERINI – Anche per lui giusto una sgambata

VENUTI – Partecipa alle occasioni iniziali con il colpo di testa sul quale respinge il portiere della Lucchese

DUNCAN – Primo tempo in posizione leggermente più arretrata rispetto al compagno di reparto, poi un bell'assist per il raddoppio di Kouamè

Dal 33'st CRISTOFORO – N.g.

AMRABAT – Un paio di lanci illuminanti ad aprire la partita e un lavoro di ambientamento nel ruolo davanti alla difesa. Di certo superarlo in mezzo al campo sarà un problema per tutti.

Dal 26'st BENASSI – N.g.

LIROLA – Si ritrova sui piedi il primo pallone interessante, la conclusione non è all'altezza come gli capita dopo un quarto d'ora. Gli spunti sulla sinistra sono però costanti come i traversoni e non a caso il quarto gol arriva da una sua iniziativa prima che offra a Kouamè l'assist del cinque a zero. In crescita.

Dal 40'st DALLE MURA – N.g.

SAPONARA – Qualche cambio di campo pregevole ma anche un paio di palloni che poteva giocare diversamente come quando conclude sull'esterno della rete o come quando perde una brutta palla in avvio di ripresa. Rivedibile

Dal 10'st EYSSERIC – Il tempo di divorarsi una clamorosa occasione da rete sottoporta.

RIBERY – Si diverte e fa divertire chi lo osserva, nel primo tempo sfiora il gol vedendosi deviare sul palo il sinistro dal limite e provandoci anche su punizione. Bello anche l'assist per l'occasione di Kouamè oltre chiaramente al gol del vantaggio. Il solito Franck.

Dal 36'st AGUDELO – N.g.

KOUAME – Il ruolo di prima punta non sembra esattamente cucito sulle sue caratteristiche e sotto porta manca un paio di occasioni. Si fa perdonare con la doppietta della ripresa: di testa in avvio segnando il due a zero e con un diagonale che chiude il conto sul risultato finale di 5-0.

Dal 36'st MONTIEL – N.g.