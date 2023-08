DOPPIETTA DI VISITE E SORRISI: LA PRIMA GIORNATA VIOLA DI NZOLA E CHRISTENSEN

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di pietro.lazzerini

Sicuramente non sono mancati i sorrisi in Piazza Indipenenza questa mattina, piazza fiorentina che ospita la clinica a cui la Fiorentina si appoggia per le visite mediche di rito dei nuovi acquisti. Oggi è stato il giorno di M'Bala Nzola e di Oliver Christensen, rispettivamente nuovo attaccante e nuovo portiere che i dirigenti hanno consegnato nelle mani di Italiano in vista della prossima stagione.

L'ex Spezia si è presentato intorno alle ore 10 e, ai microfoni dei giornalisti presenti, si è lasciato andare anche a un semplice quanto soddisfatto: "Sono molto contento". Dopo tutto la sua storia è fatta di gavetta e sacrifici e a 6 anni di distanza dal sogno di diventare giocatore di Serie A direttamente dalla C, quando Corvino lo stava per portare proprio a Firenze, ora ha potuto finalmente gioire per un ulteriore step in una carriera che lo ha finora visto giocare finora solo nella periferia del calcio. Sorrisi e selfie per l'angolano, che da oggi dunque si metterà di nuovo a disposizione del suo vecchio allenatore, solo dopo aver firmato il contratto che lo legherà ai viola per i prossimi anni.

Oliver Christensen ha meno familiarità con l'italiano, dopo tutto è un danese che negli ultimi anni ha giocato in Germania. Ma il nuovo portiere della Fiorentina aveva fatto i compiti a casa e studiato la frase più cara a tutti i tifosi fiorentini. Quel "forza viola!" detto col sorriso ha subito fatto il giro dei social, perché detto con simpatia e chiarezza a favore di telecamere, giusto prima di infilarsi in clinica per le consuete visite di rito.

Un doppio colpo per il quale la Fiorentina ha lavorato a lungo e ora è diventato realtà. Dopo le firme arriveranno le ufficialità e verosimilmente venerdì, davanti allo stadio Franchi aperto gratuitamente per l'amichevole col Sestri Levante, saranno presentati ai tifosi insieme a tutti gli altri nuovi acquisti.