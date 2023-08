DOPO ATLETICO E UNITED SPUNTA ANCHE IL NAPOLI. MA PER AMRABAT (FINORA) SOLO INTERESSI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è il Lecce all’orizzonte della Fiorentina, che sfiderà domani i salentini al Franchi per la seconda giornata di campionato. Ma oltre al campo, le attenzioni della Firenze pallonara sono come sempre rivolte anche al mercato, arrivato alle battute finali.

E in casa viola, il principale nodo da sciogliere rimane la cessione di Sofyan Amrabat. Il marocchino ha manifestato più volte negli ultimi mesi la volontà di lasciare Firenze per palcoscenici più prestigiosi, ma sul suo conto sono arrivati finora solo interessi. Nessuno, ad oggi, ha avanzato ai viola una proposta concreta per l’acquisto.

Dopo un’estate in cui si è sentito vociferare di Atletico Madrid, Manchester United e dei potentissimi club arabi, dalle ultime ore il nome del marocchino balena anche nelle idee del Napoli. I campioni d’Italia si sono visti soffiare sotto il naso Gabri Veiga, talento iberico che ha preferito i soldi al grande calcio, e sono rimasti così alla ricerca di un centrocampista. Figura per la quale è tornato in voga Giovani Lo Celso, ex obiettivo anche dei viola, e lo stesso Amrabat, già trattato dal Napoli ai tempi di Verona, prima che il mediano conquistasse in primis Rocco Commisso e lo convincesse a portarlo in viola.

Da giorni Amrabat si allena a parte perché considerato un sicuro partente, ma il tempo a disposizione per la cessione è sempre meno, col calciomercato che chiuderà i battenti venerdì prossimo in Italia come nei principali campionati europei (cambia solo, in alcuni casi, l’orario di chiusura). Si attendono novità.