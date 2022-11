DODO, ORA IL BRASILIANO È PRONTO AL RISCATTO

Sono tanti i calciatori da cui a gennaio, quando inizierà la seconda parte di stagione della Fiorentina, ci si aspetta quel qualcosa in più. Uno su tutti è sicuramente il brasiliano Dodô.

Arrivato questa estate a Firenze per una cifra intorno ai 18 milioni, il terzino destro ancora non è riuscito a far vedere le belle gesta che aveva mostrato in Ucraina con la maglia dello Shakhtar Donetsk. La dirigenza viola ha creduto molto sul giocatore, considerando anche l’importante cifra spesa per un terzino destro, e la speranza di tutti è che possa tornare quel Dodô che aveva portato il Bayern ad offrire quasi trenta milioni per portarlo in Baviera.

Fin qui il numero due viola ha collezionato, tra campionato e Conference League, anche a causa di alcuni problemi fisici, solo tredici presenze, offrendo appena un assist per i compagni. A causa di un infortunio muscolare, il terzino era uscito dopo soli 18 minuti nell'ultima sfida di campionato contro il Milan, lasciando il suo posto a Venuti. Fortunatamente si tratterebbe di un leggero infortunio muscolare e dunque sarebbe pronto a fare il suo rientro in campo fin da subito alla ripresa degli allenamenti. Pronto a mettere in luce ottime prestazioni così da centrare il non semplice obiettivo Europa.