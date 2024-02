DODO-ARTHUR: LA SAUDADE È FINITA

FirenzeViola.it

La giornata di oggi ha portato in dote due buone notizie alla Fiorentina riguardo i progressi fisici di Dodo e Arthur, entrambi pedine molto importanti dello scacchiere tattico di Italiano. Gli infortuni hanno minato la stagione del primo in particolare, condizionando però anche quella dell'ex Juventus in un momento cruciale che ha privato la compagine gigliata dei gol di Nicolas Gonzalez (per altrettanti fastidiosi acciacchi).

Dodo, dicevamo, continua a dare risposte incoraggianti, non per nulla l'allenatore medita di convocarlo già domenica in casa contro il Frosinone, o al più tardi mercoledì col Bologna. Di sicuro la fiducia - al di là delle valutazioni personali del giocatore che hanno fatto discutere in passato - sta gradualmente crescendo, il che permetterebbe a Italiano stesso di far rifiatare uno tra Kayode e Faraoni o di valutare nuove soluzioni tattiche.

Capitolo Arthur. Qualche spiraglio pure sul conto del classe '96, che ieri aveva saltato la partitella con la squadra ma che oggi si è allenato in gruppo. Montano, così, le speranze di leggere il suo nome tra i convocati per il faccia a faccia con Di Francesco, fosse solo per coinvolgerlo emotivamente. Nei prossimi giorni la decisioni finale, sta di fatto che il fronte brasiliano della Fiorentina è (quasi) pronto per tornare a combattere.