DIVERSE LETTURE

Cercasi leader nel momento più delicato, e anche di fronte a un pubblico che domenica si attenderà la reazione del gruppo. Non sono giorni semplici per Italiano che studia i correttivi ai problemi del momento, costretto com’è a far a meno di Arthur, del miglior Bonaventura (e la vicenda a giudicare dall'ultimo intervento del procuratore è destinata a prolungarsi) e a valutare quanto tempo ancora servirà a Nico Gonzalez per tornare al 100%.

Nelle analisi del dopo Lecce si sono sprecate le valutazioni sui punti di riferimento venuti meno nell’ultimo periodo, ma più in generale è sull’assetto della squadra che il tecnico sarà chiamato a lavorare. Una o due punte, un doppio trequartista a supporto di un centravanti che con il Frosinone potrebbe già essere Belotti, le variazioni sul tema non mancano, si tratta semmai di capire se e come la Fiorentina saprà ritrovarsi in campo.

Già, perché a margine delle parole di Biraghi nel dopo gara di venerdì scorso è inevitabile scorgere una forma di compattezza perduta, almeno nello spogliatoio, con l'obbligo perciò d'individuare una nuova condivisione con le idee del tecnico da considerarsi priorità inderogabile. Anche e soprattutto per non prestar troppo il fianco a una squadra, quella di Eusebio Di Francesco, tutt’altro che da sottovalutare. Per come si è comportata in questa prima parte di stagione, ma anche per le conseguenze che un mancato successo domenica all'ora di pranzo potrebbe avere.