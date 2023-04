Largo ancora alla difesa sudamericana. Nikola Milenkovic è rimasto a Firenze malaticcio, con la febbre che continua ad attanagliarlo, e stasera toccherà di nuovo a Martinez Quarta scendere in campo al centro della difesa con Igor, in una delle partite più importanti della stagione anche se il verdetto arriverà solo il 27 aprile. D'altronde già sabato in coppia con il brasiliano per tutto il primo tempo di San Siro, Quarta ha dimostrato ancora una volta di essere un difensore affidabile nonostante il fisico non lo aiuti e non sempre sia rimasto incollato a Lukaku. Ma per uno che avrebbe dovuto uscire anche prima per il brutto taglio sotto al ginocchio ha saputo stringere i denti e portare in fondo il primo tempo prima di lasciare spazio a Milenkovic.

Quarta è subito tornato in gruppo e dunque non avrà problemi a giocare. Senza dubbio l'argentino, che non riesce a convincere il ct Scaloni nonostante la crescita di rendimento, ha comunque convinto Italiano che rispetto alla scorsa stagione sembra usarlo più spesso e volentieri, al posto indifferentemente di Milenkovic o di Igor, tanto da aver collezionato già 28 presenze in tutte le competizioni di cui 20 in campionato, quota che l'anno scorso raggiunse in tutte le giornate (più due presenze) in coppa Italia. La Nazionale d'altronde è nel mirino sia dell'argentino che di Igor e solo con prestazioni top in questo tipo di partite possono sperare di convincere i ct.