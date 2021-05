DIFESA INEDITA CACERES-QUARTA-IGOR. IN MEDIANA PIÙ AMRABAT DI CASTROVILLI

La Fiorentina si congeda a Crotone (Stadio Ezio Scida, stasera ore 20.45), impegno meno facile di quanto potrebbe sembrare visto l'orgoglio dei calabresi che giocano la loro ultima partita di serie A, ormai retrocessi matematicamente da tempo. Ma è proprio in questo finale di stagione che i rossoblù si stanno togliendo le loro maggiori soddisfazioni senza regalare punti a nessuno, come ha imparato a proprie spese il Benevento. Iachini, che ha già salutato la tifoseria con una bella lettera aperta, metterà dunque in campo la formazione migliore anche se la tentazione di dare spazio a chi ha giocato meno è tanta.

Di sicuro sarà una difesa inedita per le assenze di Pezzella squalificato e Milenkovic che si è operato, oltre a quella del portiere titolare Dragowski sempre per squalifica. Così ancora spazio a Terracciano, con Caceres, Quarta e Igor in linea. In mediana Pulgar sarà affiancato da Bonaventua e Amrabat più che da Castrovilli. Ai lati Venuti e Biraghi. Davanti Vlahovic e Ribery con Kouame che spera in una maglia almeno per l'ultima gara. I tifosi invece vorrebbero vedere Montiel in campo.

CROTONE (3-5-2): Festa; Djidji, Marrone, Cuomo; P. Pedreiro, Messias, Cigarini, Benali, S. Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Quarta, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini