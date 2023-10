DIFESA DA VALUTARE: CON L'EMPOLI SCALPITA RANIERI

FirenzeViola.it

Conclusi gli impegni dei giocatori viola in Nazionale, Italiano si appresta a riavere alla propria corte il gruppo al completo, in modo tale da preparare al meglio la sfida di lunedì sera contro l'Empoli. Oggi sono rientrati gli italiani, mentre domani rientreranno tutti gli altri. In sostanza il tecnico viola avrà a disposizione solo 3 giorni per lavorare con tutta la squadra e valutare al meglio le condizioni di coloro che torneranno all'ultimo. Tra questi ci sono anche Martinez Quarta, che ha giocato ieri notte con l'Argentina, e Nikola Milenkovic che con la Serbia è stato impiegato in entrambi gli impegni.

L'unico difensore centrale ad essere rimasto a Firenze a lavorare durante questa sosta è Luca Ranieri. Nonostante nelle ultime uscite Vincenzo Italiano abbia privilegiato la coppia centrale formata da Quarta-Milenkovic, è possibile che lunedì sera possa tornare ad essere il turno di Ranieri. Il classe '99 non gioca titolare dalla gara di Conference League dello scorso 5 di ottobre contro il Ferencvaros. Ma in campionato non parte dal primo minuto da quasi un mese: l'ultima volta il 24 settembre a Udine nella gara vinta per 0-2 sui bianconeri.

Nell'ottica delle rotazioni è lecito aspettarsi che con l'Empoli possa arrivare il suo turno. Anche in passato Italiano ha mostrato qualche dubbio nei confronti di chi rientra tardi dalle Nazionali, privilegiando chi invece non viene chiamato e durante la pausa rimane a sua disposizione. Potrebbe essere una buona occasione anche per lo stesso Ranieri che dopo un ottimo avvio di stagione, nelle ultime uscite è stato un po' oscurato dalle ottime prestazioni dei due centrali, soprattutto dalla crescita di Martinez Quarta. Ovviamente Italiano farà le sue valutazioni, ma a questo giro Ranieri scalpita.