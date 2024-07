DIFESA, DA THEATE A MATIP: PISTE CONCRETE E POSSIBILI OCCASIONI

La dirigenza della Fiorentina è al lavoro su più fronti per cercare di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di mister Raffaele Palladino. Quella del centrocampo è una zona che, dopo gli addii dei vari Maxime Lopez, Arthur, Castrovilli, Duncan e Bonaventura, sarà comletamente rivoluzionata, mentre in attacco, in attesa dell'ufficialità di Kean, la coppia Pradè-Goretti è alla ricerca di un altro centravanti da regalare al tecnico viola. Un ulteriore reparto da rinforzare, però, è anche quello difensivo.

CHI RESTA E CHI VA - Salvo offerte irrinunciabili Nikola Milenkovic sarà uno dei pilastri della nuova difesa di Palladino e, al suo fianco, rimarranno sicuramente Luca Ranieri e Lucas Martinez Quarta fresco di rinnovo fino al 2028. Chi non resterà a Firenze, invece, è Pietro Comuzzo, centrale pronto per un'esperienza in prestito e che piace molto alla Reggiana, e Christian Dalle Mura, accostato alla Sampdoria nelle ultime ore. Pronto a restare come quinto o sesto centrale è Lorenzo Lucchesi, reduce da una ottima stagione con la Ternana dove ha collezionato 27 presenze, due gol e un assist.

THEATE - Tra i difensori accostati alla Fiorentina in queste ultime settimane spicca sicuramente il nome di Arthur Theate. La Fiorentina vorrebbe offrire un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze, per quello che rappresenterebbe il perfetto "braccetto di sinistra" nella difesa a tre immaginata da Palladino. Occhio però alla concorrenza della Premier, in particolare del Leicester. Il centrale ex Bologna ha fatto sapere più volte negli scorsi mesi che gradirebbe molto volentieri un ritorno in Italia: "Certo, mi fa piacere si parli di me in Serie A, il campionato che preferisco in assoluto. Vedremo a fine stagione".

VALENTINI E PONGRACIC - Nicolas Valentini, difensore centrale classe 2001 scuola Boca Juniors, è uno dei profili che circolano maggiormente in orbita Europa. Il suo nome è stato accostato in tempi non sospetti alla Fiorentina, sempre vigile sul panorama argentino. La pista, però, resta molto fredda anche perché su di lui non c'è solo la Fiorentina. Il difensore, infatti, è entrato tra gli obiettivi della Roma. Il contratto del giocatore scade a dicembre del 2024, ma i giallorossi sarebbero disposti a pagare un indennizzo al club argentino per avere in questa sessione di mercato il giocatore. Attenzione anche a Marin Pongracic. Il croato, però, attira anche l'interesse del Bologna, qualora Calafiori dovesse partire, e del Napoli, che ha già avviato contatti con il Lecce, club detentore del cartellino.

OCCASIONI A ZERO - Sono tante anche le occasioni che la Fiorentina potrebbe sfruttare a parametro zero, sperando in un risultato migliore di quello ottenuto la scorsa estate con Yerry Mina. E allora occhio a Raphaël Varane, molto vicino però dal Como, oppure Nicolas N'Koulou, ex Torino, o ancora Mats Hummels o Joel Matip, considerando che Mario Hermoso, 29enne ex Atletico Madrid, ha acceso già troppe sirene. Due nomi meno quotati ma comunque interessanti potrebbero essere anche Simon Kjaer, uscito dal Milan, oppure José Luis Palomino che dopo i guai per doping ha salutato l'Atalanta.