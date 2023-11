DIFESA ACCIACCATA MA CHIAMATA AGLI STRAORDNIARI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella strada che porta alla sfida di domenica sera tra Fiorentina-Juventus non mancano gli imprevisti. Tra i reparti in emergenza c'è sicuramente la difesa, soprattutto sulle fasce laterali. Con la Lazio è toccato a Parisi svolgere il ruolo di terzino destro, con Biraghi, di rientro dall'infortunio, che ha ripreso il suo posto a sinistra. Durante l'allenamento odierna a porte aperte al Viola Park l'immagine che ha lasciato per qualche minuto il fiato sospeso ai tifosi viola è stata quella che raffigurava Parisi,accomodato in panchina con tanto di borsa del del ghiaccio applicata alla caviglia. Lato Fiorentina però rassicurano: solo una botta, il giocatore sta bene e quindi non dovrebbero esserci problemi per la prossima sfida con la Juve.

Però al momento la Fiorentina si ritrova con, oltre all'assente giustificaro Dodo, Parisi acciaccato, Biraghi di rientro dopo lo stop e non al top della forma (anche all'Olimpico è andato più di una volta in difficoltà), Kayode che, infortunatosi ad inizio partita giovedì scorso nella sfida europea contro il Cukaricki, oggi ha svolto la seduta a parte con esercitazione personalizzata e infine Niccolò Pierozzi, recuperato dopo un lungo problema da sole due gare. Nonostante non sia la situazione ottimale per arrivare alla sfida con la Juventus, le scelte per domenica appaiono quasi obbligate e probabilmente toccherà ancora ad un adattato Parisi a destra, con capitan Biraghi dall'altra parte.

In attesa che rientri Kayode, i due terzini sinitri viola sono chiamati agli straordinari. Contro Vlahovic e Chiesa difficile anche fare a meno di uno come Milenkovic che, dopo l'errore all'Olimpico che è costato la sconfitta, avrà l'opportunità di riscattarsi contro il suo connazionale che conosce come le sue tasche. In sua difesa oggi ha parlato anche il direttore sportivo Daniele Pradè che ha detto "è un pilastro per noi che ha fatto tanto per la Fiorentina", rinnovandogli così la piena fiducia. Un'ultima buona notizia riguarda lo stato di forma di Yerry Mina che sembra aver superato completamente il problema al flessore patito un mese e mezzo fa in nazionale e nella seduta di oggi si è mostrato a disposizione e pronto a scendere in campo.