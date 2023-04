DIECI MILIONI DI MOTIVI PER SUPERARE LA CREMONESE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

A poco più di ventiquattro ore dal secondo atto della semifinale con la Cremonese, nonostante una prevendita che stenta ad accendersi definitivamente, a Firenze cresce l'attesa per una gara che potrebbe valere il ritorno in una finale. Dopo il 2-0 di Cremona la finalissima di Roma, in programma il prossimo 24 maggio, è quasi tangibile per i viola che guadagnandosi il pass per l'ultimo atto della competizione, allo stesso tempo staccherebbero un biglietto andata e ritorno per l'Arabia Saudita.

Il match di domani sera contro la Cremonese vale per Italiano ed i suoi una corsia preferenziale per l'Oriente, dove nel gennaio prossimo si giocherà la prima edizione della nuova Supercoppa Italiana, un mini-torneo con semifinali e finale che disputeranno le prime due squadre del campionato 2022/23 e appunto le due finaliste di Coppa Italia. Per una proprietà come quella di Rocco Commisso che punta a diffondere il marchio Viola nelle più disparate latitudini, il palcoscenico di Riyadh rappresenta un'opportunità ghiotta per posizionarsi sulla cartina internazionale.

Oltre al ritorno in termini d'immagine che garantirebbe la final-four di Riyadh, il passaggio del turno contro la Cremonese porterebbe automaticamente nelle casse della Fiorentina almeno 2 milioni di euro, cifra a cui si aggiungerebbero altri 5 milioni in caso di vittoria per un totale di 7 milioni di euro a sollevamento del trofeo. Per quanto riguarda invece la spedizione saudita, il nuovo accordo tra Lega Serie A ed il governo saudita porterà nelle casse della Lega 23 milioni, da dividere (non equamente) tra le quattro squadre partecipanti, che guadagneranno minimo 4 milioni, cifra che potrebbe salire a 7 milioni in caso di trionfo a Riyadh. Al di là dell'importanza capitale di raggiungere una finale che Firenze aspetta da 9 anni, calcolatrice alla mano, la gara contro la Cremonese vale quindi poco meno di 10 milioni, un gruzzoletto che potrebbe essere investito sul mercato in vista dell'estate.