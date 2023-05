DIECI GIORNI DI FUOCO

FirenzeViola.it

Avanti tutta. In campionato, in Conference e in Coppa Italia. Dieci giorni tutto d'un fiato, senza lasciare niente e nessuno per strada. Rocco Commisso, smaltita la delusione, ha suonato la carica dal Torrini, dicendo che "il fuoco deve ancora venire", così come Italiano dal sito ufficiale. D'altronde se l'all in è sulla semifinale di ritorno a Basilea, in cui il tecnico e tutto l'ambiente vogliono credere fortemente nel ribaltone, la gara con l'Udinese si incastra appunto in questi sette giorni decisivi per la Conference prima dell'importante finale di Coppa Italia il 24. Eppure anche questa gara è una partita importante, "per mettere altri punti in classifica e prendersi altre soddisfazioni" per dirla con Italiano, punti importanti per difendere l'ottavo posto (apettando anche novità dalla giustizia sportiva) e la leadership del gruppone dietro le posizioni europee. Anche l'Udinese è lì e ci crede, come ha sottolineato in conferenza Andrea Sottil che dalla sua ha la possibilità di concentrarsi solo su quest'obiettivo. Ma la Fiorentina deve crederci e non lasciare nulla di intentato puntando sulla forza di tutto il gruppo visto il necessario turn over.