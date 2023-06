DIA E NZOLA, SI RESTRINGE IL CERCHIO: IL CONFRONTO TRA I DUE

FirenzeViola.it

Sono molteplici i nomi finora accostati alla Fiorentina per la ricostruzione del reparto offensivo in vista della nuova annata, eppure il cerchio sembra restringersi sempre più attorno a due calciatori espressamente richiesti da Vincenzo Italiano in occasione dei vertici di mercato andati in scena nelle scorse settimane con la dirigenza. Uno è Boulaye Dia della Salernitana (in prestito dal Villarreal da cui deve ancora essere riscattato), l’altro è M’Bala Nzola in forza allo Spezia.

180 centimetri di altezza per 75 chili, Dia è al suo primo anno in Italia anche se può sembrare un veterano della Serie A, almeno a giudicare dall’ottima stagione disputata con la Salernitana: 16 gol corredati da 6 assist per il senegalese che ha attratto l’interesse della Fiorentina e non solo, visto che per lui si sono mosse pure Lazio, Roma e Napoli. Buona tecnica e velocità, ciò che può spaventare è il prezzo del suo cartellino già stimato sui 30 milioni dopo il gran campionato in maglia granata.

Fisicamente più prestante - 185 centimetri per 83 chili - , Nzola quest’anno ha segnato 13 gol e servito 2 assist in A. Conoscitore ormai da sette anni del calcio nostrano, la punta abile nei dribbling così come nei ripiegamenti difensivi risulta forse di più difficile gestione comportamentale rispetto a Dia, ma il rapporto stretto con Vincenzo Italiano fin dai tempi del Trapani può essere la chiave. Oltre chiaramente a un costo accessibile, di circa 15 milioni. Ammesso che non arrivi sia l'uno che l'altro.

DIA

Nazionalità: Senegal

Età: 26

Gol (campionato): 16

Assist: 6

Costo: 30 milioni

NZOLA

Nazionalità: Angola

Età: 26

Gol (campionato): 13

Assist: 2

Costo: 15 milioni