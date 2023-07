DEMIRBAY, GIOCO IN VERTICALE E GRANDE FIATO: CHI È IL POSSIBILE DOPO AMRABAT

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester United sembra essere seriamente intenzionato a voler strappare Sofyan Amrabat alla Fiorentina. Dall'eventuale cessione del marocchino la società viola potrebbe incassare un discreto gruzzoletto per poi acquistare un nuovo mediano da regalare a mister Italiano. I due nomi in ballo, al momento, sembrano essere quelli di Morten Hjulmand del Lecce e di Kerem Demirbay del Bayer Leverkusen. Due trattative ben diverse tra loro: per il primo il club pugliese chiede poco meno di 30 milioni, mentre il secondo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e, di conseguenza, costa molto meno rispetto al danese.

Nato il 3 luglio del 1993 a Herten in Germania, ma di origini turche, Demirbay è un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di mediano, mezzala destra o sinistra e trequartista. La sua carriera in squadre importanti comincia nel 2012 nel Borussia Dortmund con 28 presenze e 2 goal, per poi passare all’Amburgo fino al 2016. Nell’annata 2016/2017 passa all’Hoffenheim dove resta fino al 2019, quando il Bayer Leverkusen decide di investire su di lui sborsando ben trentadue milioni. Dotato di grande agilità e resistenza di fiato, Demirbay spesso in carriera ha avuto piccoli problemi muscolari e una rottura del legamento collaterale della caviglia sinistra nel febbraio del 2018, ma la sua grande dote nel gioco in verticale lo ha reso uno dei centrocampisti più interessanti della Bundesliga.

A Vincenzo Italiano un profilo del genere piace e non poco. Il calciatore tedesco ha il contratto in scadenza nel '24 e dopo diversi anni nel campionato tedesco potrebbe essere disposto a cambiare aria per arrivare nella nostra Serie A. La trattativa non è semplice, ma i costi ridotti, soprattutto rispetto a Hjulmand, potrebbero spingere la Fiorentina a fare all-in su Demirbay come dopo Amrabat.