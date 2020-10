DEBUTTA TERRACCIANO, A SINISTRA TOCCA A BARRECA. DAVANTI SPAZIO A CUTRONE

Voglia di andare avanti in Coppa Italia, dove il sorteggio ha messo sulla strada della Fiorentina il Padova, ma anche volontà di proseguire sulla strada giusta in campionato, dove invece il calendario prevede la trasferta a Roma, dopo la vittoria scaccia crisi con l'Udinese. Ma tre partite in sette giorni richiederanno prudenza nelle scelte e un buon turnover da parte di Beppe Iachini, per non rischiare di ritrovare giocatori senza energie o altri infortunati all'Olimpico. La rosa d'altronde permette qualche scelta anche se il tecnico marchigiano deve fare i conti con acciacchi e infortuni veri, come quelli di Borja Valero (neanche convocato per i problemi muscolari che si protraggono ormai dalla seconda giornata) e Pezzella (neanche lui convocato) che come abbiamo raccontato ha problemi alla caviglia che richiedono cure specifiche e riposo. Tra i convocati c'è invece Ribery, ma il francese nelle ultime gare è finito sempre in tribuna nonostante figurasse nell'elenco, visto che si erano aggiunti problemi muscolari a quelli della caviglia. Insomma Beppe Iachini, che oggi non sarà in panchina per una squalifica che si porta dietro dalla scorsa edizione, deve decidere anche in base all'infermeria ed aspetta sempre le ultime ore prima della gara per decidere.

Partendo dal portiere, in Coppa dovrebbe esserci l'esordio di Terracciano tra i pali mentre dei difensori titolari dovrebbe giocare solo lo stakanovista Milenkovic, con Quarta ed Igor. Lirola, che è uscito dalla gara con l'Udinese con la caviglia gonfia per le botte prese,dovrebbe lasciare il posto a Venuti mentre a sinistra esordirà Barreca. Centrali Pulgar con Duncan e Bonaventura. Ma non è escluso anche l'impiego di Saponara. Davanti spazio sicuramente a Cutrone in coppia probabilmente con Kouamé. La partita del Franchi con fischio d'inizio alle 17 (anticipata quindi di un'ora) sarà visibile a tutti su RaiPlay. Firenzeviola.it seguirà comunque la gara offrendovi la diretta testuale da parte dei nostri inviati al Franchi.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Martinez Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Duncan, Barreca; Kouamè, Cutrone.

In panchina: Dragowski, Brancolini, Caceres, Biraghi, Lirola, Ponsi, Saponara, Amrabat, Castrovilli, Montiel, Callejon, Ribery, Vlahovic.

Allenatore: Iachini.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Andelkovic, Gasbarro, Curcio, Della Latta, Ronaldo, Hraiech; Jelenic, Nicastro, Bifulco.

In panchina: Burigana, Mandorlini, Santini, Hallfredsson, Biancon, Vasic, Fazzi, Soleri, Pelagatti, Buglio.

Allenatore: Mandorlini.