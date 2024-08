DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA, CHE PER ORA RIFLETTE

FirenzeViola.it

Il 1° agosto è iniziato con rinnovati dubbi su chi difenderà la porta della Fiorentina nella stagione che sta per prendere il via. Sembrava un problema secondario viste le difficoltà a trovare una squadra a Christensen e il solito Terracciano pronto a difendere per la terza stagione consecutiva la porta viola da titolare, dopo il primo periodo in viola da semplice secondo con Dragowski. La storia è nota: il polacco, Gollini, Sirigu e ora anche Christensen si sono dovuti sedere in panchina a guardar giocare Terracciano e così sembrava potesse essere anche quest'anno.

La richiesta di Palladino

Parlare di forte richiesta è troppo, ma fin dai primi colloqui il nuovo allenatore della Fiorentina ha chiesto di guardarsi intorno per vedere se il mercato poteva offrire un profilo più di prospettiva e anche più abituato a giocare con i piedi di Terracciano, che comunque negli ultimi due anni ha fatto grandi passi avanti dal punto di vista del gioco palla a terra nonostante non fosse cresciuto come portiere con questo input, frutto del calcio moderno. Palladino e la Fiorentina sapevano che non sarebbe stato facile trovare un portiere simile al Di Gregorio di Monza andato alla Juventus per quasi 20 milioni ma a maggior ragione dopo una tournée inglese giocata davvero sottotono, il problema è salito nelle gerarchie ed entro una settimana, massimo 10 giorni, il club dovrà prendere una decisione definitiva su chi scegliere come portiere viola.

La proposta De Gea

In questi giorni è spuntato il nome di David De Gea, svincolato da ormai 14 mesi dopo essere stato uno dei portieri più forti a livello mondiale. Troppo alte le richieste la scorsa stagione, così l'estremo difensore spagnolo dopo l'esperienza al Manchester United ha deciso di restare fermo un anno con tutti i rischi che ne conseguono. Ora ha deciso però di tornare in attività e come riporta Sportitalia ha messo l'Italia in cima alle sue preferenze. Così, dopo che il Genoa ha preferito andare su un profilo come Gollini, ora è il turno della Fiorentina per gli intermediari che stanno spingendo per trovare una soluzione. Inutile spiegare che il problema principale è costituito dalle richieste del portiere che allo United aveva uno dei contratti più remunerativi della storia del calcio, ma in realtà la Fiorentina sta riflettendo anche sul tipo di operazione.

Gli altri nomi

Il club viola infatti si sta guardando intorno e gli ultimi nomi sono quello di Elia Caprile, tornato al Napoli dopo l'anno all'Empoli, e Stefano Turati, di proprietà del Sassuolo ma in rotta con il club neroverde dopo una buona stagione nel Frosinone retrocesso. Una cosa è sicura: la decisione se affondare il colpo su De Gea, cercare altri profili oppure ripartire da Terracciano sarà presa in tempi brevi.