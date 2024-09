DE GEA-GOSENS VERSIONE CHIOCCE: ESPERIENZA ED ESEMPIO DA SFRUTTARE PER CHI RESTA FUORI

Fonte: Foto ACF Fiorentina

David De Gea e Robin Gosens hanno indubbiamente alzato l'asticella dell'esperienza e della qualità della Fiorentina. Alla corte di Raffaele Palladino sono arrivati tanti giovani interessanti ma è indubbio che i due "veterani" abbiano una marcia in più come carisma e tecnica rispetto al resto della rosa. Pur fermo da 14 mesi De Gea ha subito ritrovato numeri del miglior portiere del Manchester, Gosens non aveva ancora sfatto la valigia che aveva già salvato la Fiorentina da 15 giorni di polemiche. Il loro arrivo ha però di fatto tarpato le ali a giocatori il cui valore non è ancora ben chiaro. Per Oliver Christensen la permanenza di Terracciano e Martinelli alle spalle dello spagnolo preclude ogni possibilità, di sicuro in Europa per la quale non è neanche in lista, almeno fino a gennaio.

Sulla fascia se Gosens sta bene non ci sono dubbi su chi giochi e in quel ruolo c'è anche Biraghi (spostato per ora in difesa) con Fabiano Parisi indietro dunque nelle gerarchie. Starà dunque ai più giovani rubare dettagli per crescere e fare quello step in personalità e capacità di farsi trovare pronti in quel poco spazio che troveranno (per l'esterno in particolare). E se il tedesco ha teso la mano oggi in conferenza stampa ("Spero che con Parisi ci sia un bel rapporto. Mi ha aiutato ad integrarmi e anche io mi metterò a sua disposizione con la mia esperienza", De Gea dà conforto e amicizia al portiere danese; la grandezza di questi giocatori si vede insomma anche nella disponibilità e nell'essere un esempio per i più giovani e quasi ai margini del progetto. A gennaio si tireranno le somme anche di quanto le due "riserve" abbiano saputo sfruttare l'occasione di allenarsi con i più forti per migliorarsi.