DE CANIO A FV: "BREKALO AGGIUNGE QUALITÀ AD UNA SQUADRA CHE GIÀ NE HA. DOMANI GRANDE GARA"

Per commentare la stagione della Fiorentina e della Serie A in generale, FirenzeViola.it ha contattato Luigi De Canio, allenatore con un lungo passato sui campi del nostro massimo campionato: “Il Napoli ha chiuso virtualmente la corsa scudetto. Mancano tante partite ma la qualità che sta dimostrando, unito al comportamento delle squadre che avrebbero dovuto tenerle testa, non mi fa intravedere grandi ostacoli. Per la lotta Champions, con questa penalizzazione della Juve (se verrà confermata), è tutto aperto. Insieme alla Roma, alla Lazio e all’Inter ci sarà una grande corsa”.

La Fiorentina invece può centrare un piazzamento europeo?

“Certo. Questa mancanza di continuità della Fiorentina mi sorprende. L'anno scorso ha fatto delle belle cose, ha confermato l’allenatore e la squadra. Di solito il secondo anno si ottengono dei risultati migliori, mi aspetto che la Fiorentina alzi la qualità, sul piano del gioco e anche dei risultati”.

La squadra però non era la stessa di ora.

“Ma ad esempio Vlahovic è andato via a gennaio e la squadra ha fatto molto bene anche il girone di ritorno. Forse se ci fosse stato Vlahovic non avrebbe fatto così bene. Perché magari, prima si basavano solo sul rendimento del serbo. Questo ha responsabilizzato tutti e ha reso il collettivo ancora più esaltante, per questo mi sembrava ci fossero le premesse per potersi esaltare”.

Amrabat è fondamentale per questa squadra?

“È una pedina importante. Mi ha sorpreso il fatto che l’anno scorso non abbia reso per le sue reali potenzialità. La Fiorentina ha virtualmente guadagnato un giocatore che l’anno scorso non aveva dato il suo apporto. Sotto questo profilo, le cose si bilanciano. Ma della squadra mi aveva colpito il collettivo, quindi mi aspettavo una conferma e un miglioramento. L'allenatore è lo stesso, le idee sono propositive. Nella seconda parte di stagione la Fiorentina ha tutte le possibilità per raggiungere nuovamente il traguardo europeo”.

Che partita si aspetta da Lazio-Fiorentina?

“Una bella gara. Perché i viola sono belli e piacevoli da vedere, la Lazio anche. Sono due squadre molto simili nell’identità e che esprimono un buon calcio. Anche nei difetti di continuità che entrambe dimostrano”.

Jovic si sbloccherà?

“Me lo auguro. Perché le potenzialità ci sono, gli serve ritrovare quella fiducia indispensabile che portano le cose ad accadere con più facilità. Ritrovando il gol con più continuità poi farà un salto in avanti anche il calcio della Fiorentina. Perché i gol esaltano gli aspetti psicologici, del singolo e del collettivo”.

Brekalo è l’acquisto azzeccato?

“Mi pare un buon giocatore. Salta l’uomo sull’esterno, è un giocatore che aggiunge qualità ad una squadra già ricca di qualità per conto suo”.