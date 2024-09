DALLA STAFFETTA IN NAZIONALE ALLA GARA DI DOMENICA: KEAN SFIDA RETEGUI

Domenica si sfideranno a suon di gol per trascinare le rispettive squadre alla vittoria in un match, quello tra Atalanta e Fiorentina, che negli ultimi anni è ormai diventato un classico del nostro campionato. Questa sera però, verosimilmente, si daranno il cambio in attacco con la maglia azzurra della Nazionale. Moise Kean e Mateo Retegui sono i due elementi su cui Luciano Spalletti ha deciso di ricostruire l'attacco dell'Italia: l'italo-argentino ha preso parte alla vittoria contro la Francia (autore di un assist al bacio per il gol del 2-1 di Frattesi); il classe 2000 potrebbe tornare titolare nell'Italia circa un anno dopo dall'ultima volta (10 ottobre 2023, nella vittoria per 4-0 contro Malta) e va a caccia di un gol che manca addirittura dalla doppietta inflitta alla Lituania l'8 settembre del 2021. Tre anni in cui Moise Kean ha vissuto alti e bassi, passando dall'essere il secondo più giovane marcatore nella storia della Nazionale ad un'annata - quella appena trascorsa a Torino - fatta di zero reti messe a referto.

Un filo che li unisce - E pensare che le carriere dei due, che si sono incrociate soltanto in Nazionale, hanno sempre avuto un filo conduttore che le ha unite. Un anno fa la Fiorentina sembrava a caccia proprio dell'ex attaccante del Tigres, prima che il club viola decidesse di virare su Beltran e il Chapita si accasasse al Genoa. Proprio il Genoa, ad inizio 2024, sembrava stesse pensando proprio a Kean qualora Retegui avesse lasciato la Liguria. La realtà ci ha però raccontato ben altro: con l'ex Juventus che ha preso la strada per Firenze e l'italo-argentino quella di Bergamo.

Domenica avversari - Ed il passaggio di Retegui all'Atalanta, in risposta all'esigenza di Gasperini di avere un attaccante che potesse sopperire alla lunga assenza di Scamacca per infortunio ai legamenti, ha creato non pochi problemi anche alla Fiorentina. Con il rallentamento nell'affare Gudmundsson e la lunga trattativa estiva che ne è seguita, che ormai sono storia nota. Adesso la sfida tra i due domenica pomeriggio a Bergamo, la prima nel nuovo Gewiss Stadium, dove Retegui vorrà far innamorare subito i suoi nuovi tifosi e Kean proverà a conquistare i primi tre punti con la maglia viola. Una sfida nella sfida che vedrà Spalletti particolarmente attento e coinvolto.