DALLA RIVOLUZIONE DEL 2019 AI 5 COLPI DELL'ULTIMO TRIENNIO: I MERCATI ESTIVI A CONFRONTO

Come negli ultimi due anni, il 1 luglio prenderà il via la campagna trasferimenti 2023-2024. Tuttavia si sa, il calciomercato non dorme mai, e da quando è terminata la stagione 2022-2023, è entrato ancora più nel vivo. Non si può dire lo stesso del mercato viola che, a 5 giorni dalla partenza ufficiale, sembra rimanere per il momento piuttosto congelato. Ad ogni modo in casa Fiorentina è possibile che si attenda la sentenza della Uefa in merito all'esclusione o meno della Juventus dalle coppe europee. La Fiorentina osserva interessata il susseguirsi della vicenda poiché se la Juventus dovesse essere estromessa dalla Conference League, sarebbe proprio la società viola a prendere il posto dei bianconeri.

In attesa che la Uefa si pronunci (la sentenza dovrebbe arrivare entro giugno), il mercato in entrata della Fiorentina potrebbe stentare a decollare poiché la priorità potrebbero averla le cessioni di Igor e Amrabat con l'obiettivo di fare cassa per poi reinvestire. A differenza dell'anno scorso dove invece il mercato in entrata portato avanti dalla dirigenza viola partì col botto: la società cercò di giocare di anticipo e al 22 luglio aveva già messo a segno i 4 acquisti che andavano a completare la rosa e sostituivano coloro che erano partiti: Mandragora per Torreira, Jovic per Piatek, Gollini per Dragowski e infine Dodo per Odriozola. Quasi allo scadere del calciomercato arrivò a Barak a completare la campagna acquisti per un totale di 5 innesti. E' proprio questo numero che sembra ritornare anche nel 2021 e nel 2020 quando gli acquisti, esclusi ovviamente coloro che tornavano dai vari prestiti, si contavano sempre sulle dita di una mano.

Se nell'ultimo triennio c'è stata quindi una certa costanza nei movimenti in entrata, fa eccezione la sessione estiva del 2019 quando, per il primo calciomercato dell'era Commisso gestito dal duo Pradè-Barone, fu una vera e propria rivoluzione. L'unica differenza che è possibile notare mettendo a confronto le ultime due sessioni estive di calciomercato è che nel 2021 la Fiorentina giocò di attesa, decidendo di muoversi tardi sfruttando la frenesia degli ultimi giorni di mercato per piazzare i suoi 5 colpi. Mentre l'anno scorso la strategia fu differente: gli uomini mercato viola decisero di muoversi con largo anticipo nel tentativo di battere la concorrenza, e con l'obiettivo di consegnare al mister la squadra quasi al completo il prima possibile. Solo tra 5 giorni si capirà in che modo la Fiorentina deciderà di muoversi: mercato d'anticipo o d'attesa? Arriveranno 5 innesti come nell'ultimo triennio? Intanto qui sotto si propone nel dettaglio la campagna acquisti dell'era Commisso.

Acquisti mercato estivo 2022

Mandragora, (ufficializzato il 4 luglio)

Jovic, (ufficializzato il 8 luglio)

Gollini, (ufficializzato il 9 luglio)

Dodo (ufficializzato il 22 luglio)

Barak, (ufficializzato il 26 agosto)

Acquisti mercato estivo 2021

Nicolas Gonzalez, (ufficializzato il 23 giugno)

Lucas Torreira, (ufficializzato il 25 agosto)

Matija Nastasic, (ufficializzato il 21 agosto)

Alvaro Odriozola, (ufficializzato il 28 agosto)

*arrivò anche Igor dalla Spal acquistato a gennaio 2021

Acquisti mercato estivo 2020 (causa Covid sessione straordinaria dal 1 settembre al 5 ottobre)

Giacomo Bonaventura

Borja Valero

Lucas Martinez Quarta

Antonio Barreca

Josè Callejon

*arrivò Amrabat acquistato a gennaio 2020 e Biraghi che rientrò dal prestito all'Inter.

Acquisti mercato estivo 2019

Ghezzal

Pedro

Bobby Duncan

Caceres

Dalbert

Ribery

Pulgar

Badelj

Boateng

Lirola

Terzic