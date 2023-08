DALLA PORTA ALLA DIFESA, FINO AL CENTRAVANTI. PUNTI INTERROGATIVI VERSO GENOVA

FirenzeViola.it

Prosegue l’avvicinamento della Fiorentina alla prima giornata di campionato. L'allenamento mattutino al Viola Park ha messo altra benzina nelle gambe dei ragazzi di Italiano, che viaggia verso la partita di Genova con più di un dubbio da sciogliere, e che soprattutto i tifosi sono curiosi di conoscere.

Il primo riguarda la porta. Sarà già la volta di Christensen, o per l’inizio di stagione il tecnico opterà ancora sul fedelissimo Terracciano? Lo scorso anno, alla prima di campionato esordì Gollini, mentre in Conference era partito l’ex Empoli. Da vedere come si evolverà la staffetta e soprattutto come partirà Italiano ai nastri di partenza.

Un altro riguarda la difesa. Su cui incideranno le condizioni di Yerri Mina, le considerazioni su Quarta (il cui futuro non è ancora certo), e la scelta sul laterale sinistro. Un po’ come il dubbio per la porta, stesso discorso vale per la coppia Biraghi-Parisi. Dentro fin da subito uno dei colpi più importante dell'estate del calciomercato, o ancora il capitano?

Per non parlare di come verrà assortito il centrocampo, sia nello schieramento che negli interpreti. Fino alla scelta del centravanti, quella che più di tutti stuzzica la piazza viola: tanti invocano subito l’esordio di Beltran, molti meno quello di Kokorin, comunque uno dei più in mostra nelle amichevoli precampionato. Poche ore al match, tanti dubbi che la gente di fede viola attende di vedere schiariti.