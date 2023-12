DALLA POLITICA, UN ASSIST AL MERCATO DI GENNAIO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom



Potrebbe arrivare da Palazzo Chigi una notizia che rischia di cambiare il volto alla prossima finestra di mercato: in queste ore il Governo sta infatti pensando di estendere il Decreto Crescita fino al 29 febbraio 2024. Il decreto avrebbe dovuto esaurirsi il primo gennaio prossimo ma il suo esaurimento sarà probabilmente posticipato a seguito del passaggio del decreto Milleproroghe.

Una notizia che nell'immediato fa sorridere il club italiani e anche la Fiorentina, che potrebbe beneficiarne sul mercato per acquistare calciatori dal mercato internazionale, uno su tutti quel Jan-Niklas Beste, esterno classe 1999 del Heidenheim. Ma come aiuterebbe nel concreto le casse viola il Decreto Crescita (DC)?

Redatto nel 2019, il DC stabilisce come lo stipendio lordo dei lavoratori che arrivano dall'estero e rimangono nel nostro paese per almeno due anni risulti ridotto all'incirca di un quarto rispetto al totale a fronte del taglio del 50% della tassazione. Nel concreto, se Beste (che attualmente guadagna circa 600mila euro in Bundes) venisse acquistato dalla Fiorentina e messo sotto contratto per 1 milione netto l'anno, il club di Commisso non pagherebbe il doppio al lordo (quindi 2 milioni), ma 1,5 milioni a fronte del Decreto Crescita. Un assist quindi sia per il calciatore, che potrebbe strappare un ingaggio superiore, ma anche per le società, i cui occhi di mercato si potrebbero concertare maggiormente all'estero. Il DC influenzerà anche le scelte di mercato: a parità di prezzo ad esempio, tra un esterno che gioca in Bundes (come Beste) e uno già in Italia (come Laurienté del Sassuolo), le nuove mosse del Governo potrebbero far propendere per la prima scelta.