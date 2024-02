DALLA FIDUCIA DI TUTTI ALLE SCELTE FORTI: ITALIANO, ORA UN GUIZZO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Fragile in difesa, del tutto assente in attacco. La Fiorentina, a Bologna, sembra d'improvviso ripiombata nei suoi atavici problemi, quelli che in quasi tre anni di gestione Italiano hanno spesso tarpato le ali sul più bello a una squadra costretta con troppa costanza ad andare a corrente alternata. E se fino a poche settimane fa poteva essere un mercato di gennaio dalle ridotte ambizioni a fare da giustificazione al rendimento di una squadra incompleta (ma davvero, poi, per fare punti con Sassuolo, Udinese e Lecce c’era bisogno solo di un esterno in più?), adesso la sensazione è che per cavare le gambe dal secondo vero momento di crisi della stagione serva un guizzo da parte di Vincenzo Italiano. Visto che alle porte, oltretutto, c’è un calendario terribile che dopo l’Empoli vedrà i viola affrontare in sequenza Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus.

Il dato certo - e positivo - da cui ripartire è che il tecnico, al netto delle sue responsabilità, gode della totale fiducia di tutti. Del presidente Commisso, che lo ha difeso la scorsa settimana a spada tratta, della Curva Fiesole (i cori di domenica scorsa sono un segnale chiaro) ma anche della dirigenza che ogni giorno sta a contatto con lui al Viola Park (“Italiano con noi a lungo? Perché no: abbiamo un grandissimo rapporto con lui e lo vediamo qui per tanto” ha detto ieri il dg Barone). Ecco perché, alla luce delle basi solide su cui poggia il futuro del tecnico e di un mercato che adesso non può più aiutare, adesso la palla deve passare per forza di cose al campo. E all’inventiva che l’allenatore sarà chiamato a dare per cancellare una prolungata fase di involuzione in cui anche Italiano ha le sue colpe.

Nella sconfitta di ieri ha stupito, ad esempio, la scelta - per stessa ammissione dell’allenatore - di aver mandato in campo un Arthur con appena il 40% delle forze (un Lopez al 100% è così peggio?). Ha sorpreso, inoltre, la scelta di aver riproposto ancora una volta Gonzalez (con poco più di un’ora nelle gambe) a sinistra, sapendo che l’argentino fin qui le cose migliori le ha fatte dalla parte opposta del fronte offensivo. E al di là delle classiche leggerezze in difesa - ma sul grave errore di Biraghi su Orsolini perfino Italiano era parso rassegnato - non si è capito perché a Parisi ieri non sia stato concesso del tempo per mettersi in mostra. Magari anche dall’inizio, se questo è l’apporto che può dare il capitano viola in questa fase della stagione. Il momento delle scelte forti, dunque, sembra essere arrivato. E il tempo stavolta, con la zona Europa che sta scivolando via, inizia a scarseggiare.