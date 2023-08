DALLA CERTEZZA ALLA PAURA FINO ALLA FUMATA BIANCA E AGLI SFOTTÒ SOCIAL: ATTESA BELTRAN

© foto di pietro.lazzerini

È dallo scorso fine settimana che il nome di Lucas Beltran, attaccante del River Plate, ha cominciato a circolare in orbita viola con insistenza. Fino al pomeriggio di ieri tra le fila della Fiorentina si respirava una sorta di certezza, l’affare sembrava pressoché concluso e prossimo ad andare in porto. Poi l’attesa per la Copa Libertadores che ha rimandato il volo verso l’Italia ed infine l’inserimento last minute della Roma che, tra le altre cose, ha scaturito un’accesa litigata tra la società viola e quella giallorossa. Alla fine dei conti però, a sorridere, saranno la Fiorentina e i tifosi viola. Anche se la paura (percepita da molte parti in causa) che l’affare, così tanto cercato e così tanto voluto, potesse saltare, c’era. Poi lo stesso Beltran ha deciso di rispettare gli accordi e decidere di volare in Italia, a Firenze.

Oggi, tra le altre cose, è il giorno di Fiorentina-Sestri Levante. C’è attesa per gli ultimi tre nuovi acquisti Nzola, Christensen e Mina che potrebbero debuttare con la maglia viola. Allo stesso tempo però, più di uno sguardo sarà rivolto all’aeroporto, in attesa che El Vikingo (definito così in Argentina ndr.), arrivi a destinazione.

Restando in tema Beltran, nella giornata di ieri, in mezzo alle mille voci di mercato, si è scatenata, più volte, una reazione social, di botta e risposta tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma. Lato supporters gigliati, l’inserimento così all’improvviso della squadra giallorossa ha scaturito molto fastidio. Ma quando le carte in tavola si sono nuovamente mescolate a favore dei viola, i tifosi di fede gigliata si sono scatenati con sfottò social (classico di quando viene vinta una partita, per esempio), con alcuni di questi molto divertenti.

L’attesa è stata lunga. La paura, per un po’ di tempo, ha preso il sopravvento e gli incubi Berbatov e Milinkovic Savic si sono palesati nuovamente. Adesso però il popolo viola sembra essersi galvanizzato a mille per questo nuovo arrivo dall’Argentina, targato Nicolas Burdisso.