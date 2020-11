Non ci sono più parole per descrivere la situazione che la Fiorentina sta vivendo, anzi, «non ci sono più scuse» è la frase giusta, non a caso pronunciata Cesare Prandelli in conferenza stampa pre Udinese. Contro i friulani la Fiorentina ha subito la possibilità di invertire una rotta sinora dimostratasi più che errata. Quella stessa rotta intrapresa proprio dall’ultima gara di Serie A contro gli uomini di Gotti, in poi. Sì, perché l’ultima vittoria della Fiorentina contro una squadra appartenente allo stesso campionato risale allo scorso 25 ottobre, quando i viola ebbero la meglio con un faticoso 3-2 su De Paul e compagine. Subito dopo, un filotto di gare poco entusiasmanti, passando per l'esonero di Iachini, fino ai giorni correnti.

Già a partire da quella partita, l’undici gigliato si è perso il rapido declino che ha portato a prestazioni come quella di domenica scorsa. Le più grosse preoccupazioni per l’andamento dell'organico sono state confermate del tutto, per l’appunto, in un incontro di Coppa Italia, quello contro il Padova. Il fato ha sancito che fossero i viola a passare il turno, ma, stando al gioco, i veneti avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più. Ecco, tabellino a parte, in quella occasione sono finite le opportunità di riscatto. È lì che la Fiorentina si è giocata gli ultimi jolly per dimostrarsi una squadra competitiva, che potesse almeno fare come l'anno passato o anche di più. Tuttavia nel calcio è il campo a parlare e questo ha voluto che la Viola disputasse il quarto turno di Coppa Italia, malgrado questo periodo buio dall'Udinese all'Udinese. Ciò che può rinfrancare l’animo dei tifosi gigliati, è il fatto che che al timone ci sia un comandante che non accetta questo tipo di situazioni, Prandelli, e un capitano che si è da subito assunto la responsabilità di parlare con la ciurma, Pezzella. Ripartire da zero con questi uomini potrebbe essere la soluzione per ritrovare confidenza, dignità e coraggio già da domani. Per sdrammatizzare, se i volti sono quelli ripresi dagli scatti ufficiali prima della partenza, non si parte proprio bene.