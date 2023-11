DAL VIOLA PARK AL FRANCHI: FIRENZE HA VOGLIA DI TORNARE A FAR FESTA

© foto di ACF Fiorentina

C'è tanta voglia di far festa e di vedere di nuovo "Firenze carica" oggi pomeriggio al Viola Park. E questo a dispetto di quello che hanno raccontato gli ultimi due risultati consecutivi in campionato della Fiorentina, che nonostante prove molto diverse l'una dall'altra (se pur con il medesimo risultato finale) hanno finito per far vacillare qualche certezza all'interno della squadra di Italiano. Chiamata a questo punto, domenica sera contro la Juventus, ad andare a caccia di un riscatto che possa restituire sicurezza e preziosi punti in classifica, all'interno di un avvio di stagione che resta in ogni caso più che positivo.

L'occasione migliore per preparare una partita che, già di per sé, non ha bisogno di motivazioni aggiuntive arriverà tra poche ore, quando i cancelli del mini stadio Curva Fiesole del Viola Park si apriranno per il primo, storico allenamento a porte aperte del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Un evento, per certi aspetti, destinato a entrare negli annali del club e che si inserisce nel solco di un'apertura sempre più concreta della nuova casa della società verso i tifosi. Nei giorni scorsi infatti prima è stata data la possibilità ai sostenitori viola di usufruire dei servizi bar dei mini stadi per le colazioni e gli aperitivi mentre lunedì sera, per la prima volta, è stata offerta l'opportunità di seguire la partita della squadra di Italiano contro la Lazio.

Un battesimo non molto fortunato ma che è destinato a proseguire (con successo, visto l'afflusso del pubblico due giorni fa) anche per i prossimi appuntamenti di Biraghi e compagni, pronti intanto questo pomeriggio a fare un ennesimo bagno di folla al Viola Park per la prima seduta della stagione aperta al pubblico. Sono almeno 2.000 i tifosi attesi oggi (al punto tale che sono stati predisposti dal Comune di Bagno a Ripoli due aree parcheggio, il park-Olmi e quello Gobetti-Volta) mentre per il match con la Juventus di domenica è ormai praticamente scontato che venga superato il record di presenze di tifosi al Franchi stabilito a metà settembre contro l'Atalanta (32.100 persone). Il sogno è quello di arrivare almeno a 35mila spettatori.