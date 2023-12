DAL SOGNO PROIBITO ZACCAGNI A GUDMUNSSON, DA MAZZOCCHI A ZANOLI: LE IPOTESI DI MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il mercato dei sogni ma anche quello della realtà. Mancano due settimane all'inizio ufficiale delle trattative e la fantasia di tanti tifosi corre anche verso nomi altisonanti spesso difficilmente raggiungibili a gennaio. E' anche vero però che in questa finestra di mercato possono crearsi delle occasioni improvvise o aprirsi strade apparse sempre chiuse. Senza dimenticare alcuni casi particolari, come quelli di giocatori che vanno a scadenza a giugno o nel 2025. Mattia Zaccagni ad esempio (idea lanciata a radio Firenzeviola dall'esperto intermediario Vincenzo Morabito) potrebbe accendere l'entusiasmo della piazza ma pare almeno per il momento rientrare nella categoria dei sogni molto probabilmente proibiti: è un esterno che ha un accordo con la Lazio fino al 2025 e rappresenterebbe certamente un colpo eccezionale per qualità e anche esperienza internazionale (come del resto Berardi, da sempre al centro dei pensieri di chi tifa viola) ma la Lazio non pare intenzionata a privarsene adesso che ha ancora tanti obiettivi da inseguire. Molte big sono comunque vigili sulla sua situazione, pare un'occasione da coltivare per i prossimi mesi sempre che il suo rinnovo rimanga in stallo. Un nome che invece può tornare d'attualità dopo che era entrato nel mirino viola in estate, è quello di Albert Gudmunsson, talentuoso islandese classe '97 che può giocare sia da punta che da esterno. Ha grande confidenza con il gol, come è dimostrato dalle sei reti realizzate in quattordici partite.

Valore di mercato: 12 milioni secondo Transfermarkt ma i liguri potrebbero chiedere una cifra superiore. Il Genoa vorrebbe trattenerlo ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Un'idea che può riprendere quota è quella che porta a Ngonge, anche se in questo caso occorre verificare se la condizione di classifica della squadra di Baroni permetterà ai gialloblù di privarsi di uno dei giocatori più forti. Piace anche Jesper Karlsson del Bologna che però vuole difendere il proprio investimento (11 milioni, l'estate scorsa l'acquisto più costoso dei rossoblù) e anche a fronte di possibili scambi la società di Saputo pare orientata a dire di no. C'è poi sempre Laurientè - valore di mercato 18 milioni, sempre secondo Transfermarkt - che ha avuto per la verità quest'anno ha avuto un rendimento inferiore alle attese, con un solo gol in sedici partite.

Fin qui il discorso relativo all'esterno d'attacco, con nomi tutti della serie A considerata la volontà di puntare su giocatori che conoscano la realtà del nostro campionato e non abbiano bisogno di ambientamento. Spostandoci invece sul laterale destro di difesa, la necessaria alternativa a Kayode, oltre ai nomi già emersi di Mazzocchi, Faraoni e Zanoli (classe 2000, profilo interessante per fisicità e duttilità) potrebbe anche esserci qualche opzione dalla serie B tra cui Kelvin Amian dello Spezia, esterno destro franco-ivoriano classe '98 con oltre duecento presenze tra i professionisti e che ha mercato anche in Ligue1 (costo 2-3 milioni).