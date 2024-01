DAL MERCATO NESSUN AIUTO: TOCCA DI NUOVO A ITALIANO TIRAR FUORI L'ASSO DALLA MANICA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

“Sugli esterni avevamo già in mente qualcosina, vediamo”. Era ancora il 2023 quando Italiano si lasciò andare a questa dichiarazione, la Fiorentina aveva vinto contro il Torino la terza gara consecutiva per 1-0, il mercato era alle porte e la squadra si affacciava al nuovo anno con il vento in poppa e una Champions League che, pur restando un lieto miraggio, iniziava ad assumere dei contorni più definiti. Passa il tempo, la squadra inizia a faticare e gli aiuti dal mercato vengono meno. Ecco allora che Italiano, senza troppi giri di parole, si lascia andare ad un laconico: “Abbiamo delle lacune, e sono venute fuori oggi”, in seguito alla sconfitta di Riyad contro il Napoli.

Insomma, il mister era stato chiaro sulla necessità di alcuni rinforzi, specialmente sulle corsie esterne, ma ad oggi tutto è rimasto fermo all’arrivo di Davide Faraoni. Discorsi rimandati, almeno fino a lunedì, quando sarà stata archiviata la partita contro l’Inter e i dirigenti gigliati potranno mettersi nuovamente a lavoro per cercare di accontentare il proprio condottiero nelle ultime battute di mercato. Contro i nerazzurri, freschi vincitori della Supercoppa italiana, toccherà dunque di nuovo a Italiano tirar fuori l’asso dalla manica e cercare di abbattere un Golia che, proprio come il gigante descritto dalla Bibbia, sembra comunque avere qualche piccolo punto debole nell’assenza di Calhanoglu.

Una situazione che, per certi aspetti, ricorda molto il clima che si respirava a Firenze alla vigilia del match contro il Bologna dello scorso 12 novembre. Anche allora la Fiorentina, dopo aver ottenuto una storica vittoria al Maradona ed essere volata in cielo con la fantasia, tornò frettolosamente con i piedi ben saldi a terra dopo le batoste contro Empoli, Lazio e Juventus. Da quel trittico di sconfitte il tecnico viola aggiustò la retroguardia conferendole più solidità e per tutta risposta seguì una serie di sette partite in cui Terracciano e compagni vennero bucati appena tre volte. Per questo motivo, col mercato in stand-by e con una gara all'orizzonte particolarmente complessa, è lecito aspettarsi un coup de théâtre che possa sparigliare le carte in tavola, magari adottando nuovamente la difesa a tre. Il ritorno di Nico, in questo senso, può dargli una mano, ma è nella mente che Italiano dovrà trovare la chiave per andare a dama, d’altra parte era il cervello che rendeva libero un mago come Houdini.