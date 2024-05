DAL GOL DI PRAGA ALLA MISSIONE DI ATENE: BONAVENTURA E LA CHIUSURA DI UN CERCHIO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Con le otto reti segnate in campionato non solo Giacomo Bonaventura ha eguagliato il proprio personale record, ma dopo Chalanoglu e Koopmeiners è il terzo centrocampista più prolifico di tutto il campionato. Arrivati al termine della stagione è il momento dei bilanci: Jack ha messo in mostra tutta la sua classe e la sua esperienza, giocandosi fino all'ultimo all'età di 34 anni, la possibilità di essere convocato da Spalletti per i prossimi Europei. Probabilmente la scelta di escluderlo dai pre convocati risiede nel fatto che nell'ultima parte di stagione il rendimento del giocatore è andato a calare, complice anche qualche acciacco fisico di troppo e purtroppo quanto fatto in precedenza non è bastato a convincere il ct.

I saluti al Franchi, tutto su Atene

Messa da parte la delusione Nazionale, rimane solo Atene e il suo futuro. Il contratto di Bonaventura scadrà il prossimo 30 giugno e alcuni segnali di addio sono già stati registrati. Nell'ultima gara al Franchi contro il Napoli il numero 5 viola ha rivolto un lungo applauso e una serie di vistosi saluti a tutto lo stadio, come se quello fosse fosse stato il suo ultimo "ballo" al Franchi, in quella che per 4 anni è stata casa sua. Adesso la finale diventa l'obiettivo numero uno: da Praga a Atene, il centrocampista viola proverà a dare un'altra emozione ai propri tifosi, proprio come quando siglò la rete del momentaneo 1-1 l'anno passato.

Il futuro e il mercato

"Lasciare con un trofeo sarebbe una cosa bellissima, poi bisogna vincerla la partita e vedere che cosa succederà in futuro" ha detto qualche giorno fa, lasciando pochi margini ad un sua permanenza in viola. Sicuramente il mercato non gli manca, più di un club sarebbe interessato: l'ultimo in ordine di tempo a cui è stato accostato è il Bologna che il prossimo anno giocherà la Champions. Poi anche Lazio e Torino, hanno mostrato il loro interesse, ma occhio all'opzione estero che potrebbe essere sempre un'opportunità. Come ha detto anche lui, lasciare con un trofeo, potrebbe essere la perfetta chiusura di un cerchio che ha dato a Bonaventura una seconda giovinezza.