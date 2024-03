DAL COSENZA AL TORINO: 10 FORMAZIONI EMBLEMATICHE DI ITALIANO (SU 142)

FirenzeViola.it

Alla fine è successo. Vincenzo Italiano è stato in grado di rompere il muro delle formazioni consecutive diverse schierate da quando è alla Fiorentina, e contro il Torino ha scelto dopo 141 partite gli stessi undici visti contro la Lazio. Un dato incredibile che lo ha fatto posizionare al primo posto di questa speciale classifica in Italia, e probabilmente lo farà stare lassù in cima a lungo se consideriamo che le scelte sempre diverse sono state dovute sì alla vena trasformista dell'allenatore ex Spezia, ma soprattutto a tre anni irripetibili per la Fiorentina che ha dovuto volare in posti lontanissimi, nei momenti più disparati, tra Conference League, Coppa Italia, Serie A e Supercoppa Italiana. Non è un caso che solo pochi club (solo l'Inter in Italia) abbiano giocato 141 partite nelle ultime tre stagioni.

La partita contro il Torino dunque resterà nella storia dell'esperienza di Italiano a Firenze, non tanto per il risultato ma per la possibilità di vedere in campo la stessa formazione della partita precedente, che aveva peraltro segnato l'inizio di una nuova era con Bonaventura schierato a supporto di Arthur in quello che però somigliava molto ad un 4-1-4-1.

Dal 13 agosto 2021, prima partita ufficiale di Italiano sulla panchina della Fiorentina contro il Cosenza in Coppa Italia con Pezzella e Venuti in difesa e Callejon-Vlahovic-Nico davanti, fino agli undici schierati con Lazio e Torino. Passando per la difesa a 4 con Venuti centrale che portò tre punti contro il Milan alla sua prima stagione, oppure al cambio di modulo dell'anno scorso con l'avanzamento di Bonaventura a trequartista. Fino alle formazioni scelte nelle due dolorose finali dell'anno scorso o al primo schieramento di questa stagione nella gloriosa vittoria 4-1 contro il Genoa.

Queste le 10 formazioni più significative della serie incredibili di 141 partite con una formazione diversa da quella precedente:

1 - 13/08/2021 Fiorentina vs. Cosenza (4-3-3): Terracciano; Venuti, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez

2 - 22/08/2021 Fiorentina vs. Roma (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

3 - 20/11/21 Fiorentina vs. Milan (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

4 - 18/08/2022 Fiorentina vs. Twente (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.

5 - 09/11/2022 Fiorentina vs. Salernitana (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Cabral.

6 - 24/05/2023 Fiorentina vs. Inter (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat; Ikoné, Castrovilli, Gonzalez; Cabral.

7 - 07/06/2023 Fiorentina vs. West Ham (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Jovic.

8 - 19/08/2023 Fiorentina vs. Genoa (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

9 - 09/01/2024 Fiorentina vs Bologna (3-5-2): Christensen; Martinez Quarta, Ranieri, Milenkovic; Kayode, Duncan, M. Lopez, Biraghi, Barak; Ikoné, Beltran.

10 - 02/03/2024 Fiorentina vs. Torino (4-1-4-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Beltran, Sottil; Belotti.