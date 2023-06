DAL CAMPO AL MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

I saluti di Venuti e Saponara, i profili di Orsolini e soprattutto Berardi a tener dritte le antenne sulle voci di mercato. Terminata la prima vera settimana di vacanza per il mondo del pallone saluti e corteggiamenti prendono il palcoscenico, e in casa viola la ricostruzione che per molti passa dalle garanzie ricevute da Italiano sembra ormai alle porte.

Con Amrabat che dovrebbe aprire la fase delle cessioni, ma anche con altre operazioni destinate a rimpinguare La Rosa a disposizione del tecnico, le grandi manovre sono solo all’inizio. IL centrocampista marocchino resta in attesa di notizie in particolare dalla Spagna, dove Atletico Madrid e Barcellona non sembrano comunque avere fretta, mentre è sulle corsie esterne che i primi sondaggi danno i viola iperattivi.

Tentativi per cambiar volto a un attacco nel quale sciogliere il nodo del duo Cabral-Jovic non così certo di conferma, e dove oltre che sulle fasce l’intendimento pare quello di trovare un nuovo centravanti più prolifico. Dall’idea Retegui fino ai pallini Nzola o Dia i contatti proseguono sotto traccia e davanti a smentite di rito, come del resto sempre è successo non appena il campo lascia spazio alle ipotesi del calciomercato.