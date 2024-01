DAGLI ARGENTINI A DODÔ E SOTTIL: IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI VIOLA

Aldilà dei tanti pensieri legati al calciomercato, Vincenzo Italiano adesso è concentrato solamente sul campo e sulle tante importanti sfide che attendono la Fiorentina in questo mese di gennaio. Il tecnico viola, insieme al suo staff, è al lavoro per provare a recuperare il prima possibile i calciatori acciaccati o fermi ai box ormai da tempo.

Chi non dovrebbe avere dubbi su una convocazione per la sfida di domenica contro l’Udinese sembra essere Lucas Beltran. Durante il match di Coppa Italia contro il Bologna, infatti, l’argentino è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al volto dopo uno scontro di gioco con Lucumì, nel quale ha ricevuto una testata involontaria in pieno volto. Fortunatamente, però, non sembra essere niente di grave e la sua presenza contro i bianconeri non pare essere a rischio.

La Fiorentina nei prossimi giorni spera di riavere a disposizione anche qualche esterno in più. Nico Gonzalez e Riccardo Sottil stanno proseguendo il lavoro di riabilitazione e l’obiettivo per entrambi è quello di ritornare in campo, anche solo per una parte di gara qualora non fossero in condizione di partire dal 1’, per la semifinale di Supercoppa in programma giovedì prossimo a Riyad contro il Napoli. Ovviamente nessuna fretta di bruciare le tappe, soprattutto per quanto riguarda il numero 10 che ormai è fermo dalla gara a Budapest contro il Ferencvaros del 14 dicembre.

Infine resta il dubbio sul ritorno in campo di Dodô. Il terzino brasiliano, out dalla sfida con l’Udinese datata 24 settembre, ha pubblicato una Instagram Story annunciando, tra le righe, il suo imminente ritorno: “Quattro giorni per ritornare con la mia gente, mi mancate tantissimo”. Resta da capire se legato a una convocazione allargata per fare gruppo contro l'Udinese, anche perché possibilità di vederlo in campo nei prossimi giorni non ce ne sono.