DABO, EYSSERIC E THEREAU, TRIBUNA DI LUSSO. PER CRISTOFORO INVECE...

La Fiorentina, secondo quanto scrive oggi Repubblica, è la regina degli esuberi con 10 giocatori da piazzare. Ma tralasciando quelli che incidono poco sulle casse viola o che comunque giocano spezzoni di partite nonostante siano destinati a partire, ce ne sono tre che anche ieri sera si sono accomodati in tribuna. Montella, dopo averli esclusi dal ritiro di Montecatini, non li ha convocati infatti neanche per le due amichevoli appena disputate, quelle con il Livorno e la passerella in casa con il Galatasaray appunto. Parliamo di Dabo (scadenza 2021), Eysseric (2021) e Thereau (2020) che hanno assistito da spettatori alla gara contro la squadra di Terim. E' ovvio che siano loro le situazioni più urgenti visto che tutti hanno un ingaggio che in totale è sui 2 milioni e sono dunque degli esclusi di lusso per la Fiorentina. Il tempo per cederli non manca, vista la scadenza delle operazioni fissata al 2 settembre, magari sarà più semplice dopo l'inizio dei campionati quando in molti club correranno ai ripari ma per ora offerte vere e proprie per i tre francesi non ce ne sono. Thereau ha rifiutato già una volta la rescissione non volendo rinunciare a quanto gli spetta, perché i contratti sono pur sempre contratti. Per gli altri due si prospettava un rientro in Francia ma poi nessun club, nonostante le voci, ha concretizzato l'offerta. A loro va aggiunto Cristoforo (anche lui ha la scadenza nel 2021) che però, se non altro, qualche spezzone di gara l'ha fatto e chissà che possa rappresentare una riserva dei centrocampisti titolari. Montella infatti sembra aver apprezzato quanto fatto dal giocatore e la sua disponibilità verso la squadra in questo periodo di preparazione e non sarebbe dunque un grosso problema tenerlo in rosa se si alza il livello degli altri, come sta accadendo con gli ultimi acquisti.