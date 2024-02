DA VENEZIA A LECCE: QUANDO ITALIANO È GIÀ STATO IN DIFFICOLTÀ

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo piccolo scricchiolio della sua carriera a Firenze lo ebbe dopo la sconfitta a Venezia nell'ottobre 2021: un 1-0 che fece discutere soprattutto per la gestione degli argentini di rientro dalla Nazionale e per l'inizio del caso Vlahovic. Risposta: dopo una settimana la Fiorentina vinse con il Cagliari 3-0 in casa e i dubbi furono prontamente spazzati.

Poi c'è stata la sconfitta con l'Empoli fuori casa (tirata in causa dallo stesso Biraghi nel post-partita di Lecce venerdì sera), con due gol in due minuti degli azzurri che condannarono la viola alla sconfitta. Risposta: dopo tre giorni il 3-1 alla Sampdoria e l'inizio di un filotto di risultati positivi. Il terzo momento duro della prima stagione del tecnico ex Spezia fu poi il 4-0 subito a Torino, dimenticato solo qualche giorno dopo con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli.

La seconda stagione, cioè la scorsa, sono stati più numerosi i momenti in cui il rapporto tra Italiano e la piazza si sono un po' incrinati, dalla sconfitta contro l'Istanbul Basaksehir a quelle con Atalanta, Lazio, Inter. Tutto dimenticato a partire dalla vittoria di La Spezia con il gol nel finale di Amrabat. Poi il gennaio complicato culminato con la dolorosa sconfitta in casa contro il Bologna, anch'esso superato con la vittoria contro l'Hellas Verona che ha lanciato il filotto di vittorie tra campionato e coppa.

Quest'anno è diverso, ma i momenti di difficoltà ci sono già stati e probabilmente la sconfitta contro il Lecce segna il punto più basso di un'annata nella quale la Fiorentina era riuscita fin qui ad ottenere risultati più che soddisfacenti tra campionato e coppe. Questa serie di episodi però serve per raccontare come nell'esperienza di Italiano a Firenze non siano mancati prima d'ora i momenti di difficoltà da cui uscire. E fin qui il tecnico nato in Germania lo ha fatto sempre in maniera egregia, talvolta trovando nuove varianti tattiche e altre semplicemente sfruttando il calendario benevolo.

Stavolta la sensazione è che la situazione sia più complicata rispetto ad altre volte. Perché le alternative in panchina latitano, perché i giocatori paiono stanchi e per altre numerose ragioni. Ma da ieri è iniziata la rincorsa all'uscita da questo momento complicato, magari lavorando su un cambio modulo oppure sperando semplicemente che i suoi giocatori di maggior valore riescano a ritrovare lo smalto perduto. La partita con il Frosinone sarà l'occasione migliore per dimostrare di saper uscire dalle difficoltà ancora una volta.