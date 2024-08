DA VALENTINI A SUTALO PASSANDO PER MATIP: IL PUNTO SULLA CACCIA AL DIFENSORE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un nuovo difensore per completare un reparto numericamente in difficoltà. Ecco la priorità attuale del mercato della Fiorentina a dieci giorni esatti dalla chiusura delle trattative. I dirigenti viola, mentre lavorano anche alle potenziali cessioni in avanti, partendo da Brekalo e passando per Sabiri e Ikoné, stanno scandagliando il mercato italiano e internazionale alla ricerca del profilo giusto da consegnare nelle mani di Raffaele Palladino.

Il caso Valentini - La soluzione più "alla portata" porterebbe ad anticipare l'arrivo di Nicolas Valentini dall'Argentina. Il problema è legato alla volontà e alle richieste del Boca Juniors, club offeso dal comportamento del difensore tanto da metterlo fuori rosa e pronto a trattenerlo senza farlo giocare fino alla scadenza del contratto prevista per dicembre. La Fiorentina continua ad informarsi per un possibile anticipo previo versamento di un conguaglio di entità non superiore ai 2 milioni di euro, ma gli argentini vorrebbero ben altra cifra per anticipare la sua partenza. Se il Boca non ammorbidirà la sua posizione, Valentini arriverà a gennaio come previsto dal contratto già firmato con la Fiorentina.

Esperienza low cost - L'alternativa attuale è rappresentata principalmente dall'idea di trovare sul mercato un difensore esperto, magari svincolato, che possa portare qualità e leadership a un reparto in difficoltà. Il nome di Matip rimbalza già da qualche giorno, mentre pare impossibile ipotizzare una trattativa per quel Hummels che il Bologna aveva avvicinato qualche settimana fa senza poi trovare la soluzione giusta per acquistarlo. D'esperienza anche i nomi di Smalling e di Lindelof, anche se i loro ingaggi sembrano fuori parametro per la società di Commisso.

Un altro investimento - Per completare il quadro, tornano anche i nomi di giocatori già in passato finiti nel mirino dei viola, come Sutalo dell'Ajax o Sagnan del Montpellier. Il problema, per questi profili, è che oltre a un ingaggio di livello, bisognerebbe anche investire una discreta cifra per acquistare il cartellino dei giocatori. Con l'eventuale cessione di Nico Gonzalez si potrebbe anche ipotizzare un nuovo investimento dopo quello di Pongracic, ma il tempo stringe e convincere società e giocatori a muoversi a pochi giorni dal gong non è mai facile.