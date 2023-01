DA TAMEZE A ILIC: L'ASSE VERONA-FIRENZE

Nella giornata di oggi si è ufficialmente aperto il mercato di gennaio. La Fiorentina ha avviato la propria sessione invernale con la cessione di Youssef Maleh al Lecce, piazzando così un colpo in uscita riguardante il centrocampo. Un reparto che in quanto al mercato inverso, quello in entrata, ha già visto segnalare diversi nomi in orbita viola. Si è parlato molto di Adrien Tameze, ma non è l’unico giocatore del Verona su cui la società di Commisso si sta muovendo.

Al di là delle smentite di rito del club, che starebbe lavorando soprattutto per un esterno offensivo, l’ultima idea porterebbe ad un altro elemento dell’Hellas: Ivan Ilic. Come affermato infatti da Niccolò Ceccarini su Radio FirenzeViola, il serbo rappresenterebbe un giusto profilo per rafforzare il centrocampo di Vincenzo Italiano, che ormai ha cucito addosso alla sua squadra il 4-2-3-1: Ilic è infatti abituato a giocare in una mediana a due, visti gli anni alle spalle con Juric e Tudor. Il classe 2001 inoltre ha già giocato assieme a Sofyan Amrabat, perno del reparto mediano viola (se non dovesse partire durante il mercato), ma su di lui c’è da registrare la concorrenza del Torino, con il suo ex tecnico (lo stesso Juric) che se lo porterebbe volentieri in granata.

Fiorentina e Verona, oltre ad essere accomunate dallo storico gemellaggio, hanno intrecciato i propri rapporti negli ultimi anni proprio sul mercato, concludendo insieme più trattative. Ad esempio quella che ha portato a Firenze Sofyan Amrabat, oppure quella di Federico Ceccherini, ceduto dai viola agli scaligeri. Chissà che nel corso di questa sessione qualche altro affare possa andare in porto.