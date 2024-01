DA RIYAD: NICO TORNA IN GRUPPO. IL RACCONTO DELLA SEDUTA ODIERNA

Fonte: dall'inviato a Riyad- Ivan Cardia

Secondo giorno di lavoro a Riyad per la Fiorentina con una bella sorpresa per i tifosi viola: a poco più di un mese dalla lesione ai flessori rimediata contro il Ferencvaros, Nico Gonzalez è tornato ad allenarsi in gruppo. Seconda ottima notizia nel giro di poche ore per Vincenzo Italiano, che ieri aveva riabbracciato anche Dodò, assente da settembre per la lesione del legamento crociato. I viola recuperano quindi due titolarissimi che però difficilmente saranno protagonisti nella tre giorni saudita. Almeno su Dodò vige la prudenza, mentre è possibile che Nico - apparso sorridente nella sgambata di oggi - possa ritagliarsi una piccola porzione di gara, all'occorrenza, anche contro il Napoli nel match in programma domani alle ore 20 italiane.

Seduta svolta nel centro sportivo dell'Al Shabab per la Fiorentina, che prosegue nella preparazione alla semifinale di domani con qualche dubbio di formazione. La sensazione è che là davanti tocchi ancora a Lucas Beltran, forte della rete realizzata all'Udinese, mentre i ballottaggi per Vincenzo Italiano sono in mezzo al campo e in difesa. Sulle fasce, in attesa del mercato e del pieno recupero di Gonzalez, le uniche soluzioni rimangono Brekalo e Ikoné. Sulle possibili scelte di Italiano probabilmente sapremo di più nel tardo pomeriggio quando alle 16 italiane (18 locali), è prevista la conferenza stampa del tecnico viola insieme a Nikola Milenkovic. Di seguito foto e video realizzati dal nostro inviato a Riyad: