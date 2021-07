DA RANIERI A DUNCAN: CHI SI GIOCA UN POSTO NELLA ROSA

Ancora ventiquattro ore e prenderà il via la stagione 2021/22 della Fiorentina. Una stagione che si annuncia non semplice, se si considera tutti i problemi da cui è sorta. Fatto sta che a guidare la compagine ci sarà quel Vincenzo Italiano che a Firenze spera di trovare la dimensione giusta per imporsi nel calcio che conta. Non sono poche le decisioni che dovrà prendere sulla rosa con cui poi far partire la stagione: da domani (anche se gli allenamenti partiranno lunedì) fino al 17 luglio al centro sportivo i giocatori muoveranno i primi passi in attesa di essere poi definitivamente valutati a Moena. Andiamo però con ordine, andando ad elencare le questioni principali che dovrà risolvere il nuovo tecnico.

PORTA - L'unica variabile riguardo la porta della Fiorentina è se Dragowski diventerà il profilo giusto per il tipo di gioco che vuole Italiano. Di dubbi però ce ne sono pochi, resta dunque da capire solo quanto tempo ci metterà il portiere polacco a capire i nuovi schemi.

DIFESA - Detto di Pezzella e Milenkovic per i quali a decidere sarà il mercato, Italiano dovrà valutare diversi giovani per capire se potranno far parte della rosa della Fiorentina o meno. Dalle Mura, Dutu, Ferrarini e Ranieri su tutti, vorranno far capire al nuovo tecnico che possono essere da Fiorentina.

CENTROCAMPO - Duncan dovrà capire se può restare viola oppure no. Dopo di lui Saponara, Zurkowski e Benassi, il cui futuro è tutto da decidere. Per finire c'è Maleh, che arriva a Firenze dopo la grande stagione in Serie B al Venezia.

ATTACCANTI - Venendo all'attacco, resta da capire il ruolo che potrà avere nella Fiorentina che verrà Jose Callejon. Come lui Kokorin, oggetto misterioso dello scorso mercato di gennaio ma volenteroso di mostrare il suo valore. Il futuro di Gori, Graiciar, Longo, Spalluto e Zekhnini è già segnato, mentre resta da vedere cosa penserà di Montiel il nuovo tecnico.

Tutte questioni che cominceranno ad essere d'attualità da domani dunque. Una nuova stagione è alle porte e la Fiorentina non può farsi trovare impreparata.