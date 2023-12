DA QUARTA A JACK E BELTRAN: IL PUNTO IN VISTA DEL TORINO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Passato il Natale, smaltiti i banchetti, per la Fiorentina è tempo di voltare pagina e cominciare a pensare sul serio al Torino. Italiano e i suoi ragazzi torneranno al centro sportivo con un solo obiettivo nella testa: riuscire a continuare nel momento positivo e regalarsi una fine 2023 da sogno.

La settimana natalizia permette allo staff viola di poter puntare su un recupero quasi certo, quello di Lucas Martinez Quarta che ha saltato la partita di Monza a causa di uno stato febbrile, e poter lavorare per provare a riavere Jack Bonaventura. Una presenza fondamentale per la Fiorentina che non a caso da quando ha dovuto fare a meno del suo leader ha stentato nel gioco (per fortuna, non nei risultati). La speranza di Italiano è poter riavere Jack anche solo per 20-30 minuti finali, anche se il recupero dalla botta al piede procede in maniera graduale. È chiaro che esiste una Fiorentina con Bonaventura e una senza. L'altra incognita riguarda le condizioni di Lucas Beltran, anche lui alle prese con una botta presa però a Monza. Al ritorno al Viola Park lo staff medico dovrà valutare il recupero del Vikingo, ma sulla sua presenza venerdì sera al Franchi per adesso c'è un grande punto interrogativo.

Intanto torna il terzo goleador della squadra, quel Martinez Quarta in grado di reinventarsi e vivere una seconda vita in maglia viola. Trovare spazio tra Ranieri e Milenkovic non sarà semplice ma neanche impossibile per un calciatore in grado di andare a segno con regolarità disarmante per un difensore. Il Natale, insomma, ha permesso alla Fiorentina di prendere fiato per ripartire ancora più forte, ma anche di poter sperare di contare di nuovo su due giocatori fondamentali. È iniziato il conto alla rovescia in vista del Torino.