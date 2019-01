DA PJACA AL CENTROCAMPO: L'ATTESA CONTINUA

E' stata una giornata indirettamente calda quella di ieri per il mercato della Fiorentina. A tenere banco, da Milano, è stato il caso legato al possibile addio di Marko Pjaca, sempre più vicino al Genoa dopo l'incontro odierno tra il suo procuratore Naletilic e il presidente del Grifone Preziosi. I viola restano a guardare e attendono che il croato prenda una decisione, con il via libera alla nuova operazione via Juventus che è già arrivato almeno da un paio di giorni. In sintesi, se Pjaca deciderà di lasciare Firenze lo farà senza problemi ma con una decisione presa in autonomia, visto che lo stesso Corvino non ha mai cercato in prima persona di interrompere l'accordo vigente con i bianconeri. Non ci saranno ulteriori incontri tra le parti, si attende solo la decisione definitiva.

Intanto non ci sono aggiornamenti decisivi sul fronte centrocampo, con Szymon Zurkowski che resta un'idea concreta più per giugno che per gennaio vista la volontà del Gornik Zabrze di trattenerlo almeno fino alla fine della stagione. Le carte in tavola potrebbero cambiare in caso di cessione di Dabo, che a quel punto libererebbe uno spazio in mediana che andrebbe colmato subito o con un accelerata sul polacco, oppure con un'alternativa che Corvino sta comunque cercando nelle sue giornate milanesi. Gagliardini pare una pista abbastanza fredda a causa della volontà del calciatore e della risposta tiepida della stessa società nerazzurra. Diawara è un sogno ed è destinato a rimanere tale.

Ovviamente, la settimana prossima sarà decisiva anche per le cessioni. Difficile che nelle prossime ore arrivino accelerate in tal senso, con l'unica vera operazione in via di definizione che resta quella relativa a Sottil in prestito al Pescara. Cyril Thereau continua a prendere tempo anche se entro il 31 con ogni probabilità verrà ceduto. Il Bologna potrebbe pensarci in caso di fallimento della trattativa per Farias. Senza dimenticare che il francese piace anche ad altri club italiani come ad esempio il Frosinone. Eysseric, in caso di addio di Pjaca, probabilmente resterà a Firenze, anche perché le opzioni arrivate fino a questo momento sulla scrivania del dg gigliato, non hanno assolutamente convinto.